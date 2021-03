Una Mamma per Amica: Lauren Graham ammette di non escludere un ritorno della serie

Lauren Graham ha rivelato di non escludere un ritorno di Una Mamma per Amica, inserendo nei propri contratti una clausola che le permetta di tornare sul set in caso di revival.

Lauren Graham ha svelato di non escludere che in futuro venga realizzata un'altra reunion di Una Mamma per Amica: l'attrice ha infatti parlato di una clausola specifica dei suoi contratti che prevede questa eventualità.

L'attrice, intervistata da EW Live, ha condiviso questo dettaglio curioso parlando dei suoi impegni televisivi che comprendono anche la nuova serie Stoffa da campioni: Cambio di gioco.

Lauren Graham ha spiegato che ha fatto inserire nei suoi accordi professionali la possibilità che debba girare nuovi episodi di Una mamma per amica dopo essere tornata a Stars Hollow, la città ideata da Amy Sherman-Palladino per l'amata serie, nel revival composto da quattro episodi realizzato per Netflix nel 2014.

L'interprete di Lorelai ha dichiarato: "Inserisco quel possibile periodo di tempo necessario alle riprese nei contratti di tutti i miei lavori, nel caso accadesse. Non voglio dare vita a nuove indiscrezioni, non è per motivi concreti, tranne per il fatto che ho un senso di lealtà e sono aperta a lavorare con Amy Sherman-Palladino, prima di ogni cosa. E perché non avrei mai potuto prevedere che sarebbe accaduto nel passato. Quindi lascio quella porta aperta. Creativamente è giustificato? C'è qualcosa di fattibile? Non lo so".

Lauren ha spiegato che ha scelto di inserire quella clausola nei propri contratti perché gli attori devono rispettare degli impegni e quell'opzione le permette di avere, nel caso in cui si presentasse un'opportunità di tornare nel mondo di Una mamma per amica, la possibilità di farlo senza esitazioni. Le sue parole, tuttavia, potrebbero alimentare la speranza dei fan della serie di cui è stata protagonista accanto ad Alexis Bledel che sperano di assistere a un nuovo capitolo della storia di Lorelai e Rory.