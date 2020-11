Una mamma per amica: Lauren Graham e Scott Patterson hanno smesso di fumare per sopravvivere ai dialoghi

Le star di Una mamma per amica Lauren Graham e Scott Patterson hanno rivelato di essere stati costrette a smettere di fumare per avere sufficiente fiato per pronunciare i dialoghi dello show.

La serie Una mamma per amica ha catturato i fan in buona parte grazie ai dialoghi pungenti tipici dello show. Le star Lauren Graham e Scott Patterson, che interpretano Lorelai e Luke, hanno rivelato di essere stati costretti a smettere di fumare per avere sufficiente fiato per pronunciare i dialoghi dello show.

Lauren Graham e Scott Patterson: Lorelai e Luke al funerale dello zio di quest'ultimo nell'episodio 'Un matirmonio e un funerale' della serie Una mamma per amica

Per la coppia di Una mamma per amica lo show è risultato sfiancante, nel senso letterale del termine. Nel corso di un'intervista con il New York Times, Scott Paterson, interprete del ruvido Luke, gestore del diner locale, ha rivelato che sia lui che Lauren Grahamhanno dovuto smettere di fumare in fretta e furia per "sopravvivere" alla rapidità dei dialoghi firmati da Amy Sherman-Palladino:

"Lei aveva bisogno della sua aria e io avevo bisogno della mia".

I copioni forniti al cast da Amy Sherman-Palladino erano incredibilmente voluminosi per una serie tv, riempievano "cinque o addirittura dieci pagine di script contro la canonica pagina e mezza." Come rivela Scott Patterson, alcuni copioni venivano riscritti al volo subito prima di girare o addirittura durante le riprese, un vero e proprio incubo che perseguita l'attore ancora oggi:

"Una scena di dieci pagine usciva dalla stanza degli sceneggiatori alle 6:30 del mattino. Io e Lauren eravamo seduti al trucco, ci guardavamo l'un l'altra con il terrore negli occhi e poi andavamo al lavoro".

