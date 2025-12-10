Milo Ventimiglia: "I giovani fan mi dicono 'Non somigli più al personaggio di Una mamma per amica"

Milo Ventimiglia ha rivelato un dettaglio piuttosto divertente e curioso delle sue interazioni con i fan di Una Mamma per Amica, la serie di Amy Sherman-Palladino di cui è stato protagonista.

L'attore ha interpretato nello show, a partire dal 2001, il ruolo di Jess Mariano, il nipote di Luke.

La reazione dei fan

Le nuove generazioni, tuttavia, non sembrano essersi rese conto che sono passati oltre 20 anni da quando l'attore è entrato nel mondo di Stars Hollow in cui si svolge la storia della serie Una mamma per amica. Milo Ventimiglia, intervistato da US Weekly, ha dichiarato: "Trovo sia divertente quando dei quattordicenni vengono da me e mi dicono: 'Non sembri Jess, ma somigli a Jess'".

L'attore ha sottolineato: "E io rispondo: 'Beh, sono passati 25 anni!'. Era molto tempo fa".

Il legame più importante della serie

Ventimiglia ha inoltre condiviso la sua opinione sulle preferenze degli spettatori nei confronti dei fidanzati di Rory Gilmore: "Che si tratti di Dean, o Jess o Logan, non ha realmente importanza. Si tratta di quello che ogni teenager affronta: 'Scelgo questo ragazzo? Preferisco l'altro?'. O 'Mi piace questo ragazzo, e mi piace l'altro'. Abbiamo tutti affrontato una situazione simile".

Gli spettatori, anche dopo la visione della miniserie realizzata per Netflix, hanno comunque continuato a condividere le proprie opinioni riguardanti il personaggio che poteva rappresentare l'anima gemella della protagonista.

L'interprete di Jess ha sottolineato che il legame realmente importante era quello tra Lorelai e Rory, le protagoniste interpretate da Lauren Graham e Alexis Bledel nella serie, alla base di un romanzo da poco arrivato in libreria. Milo ha sottolineato: "Il rapporto tra Lorelai e Rory, penso che fosse enorme grazie alla comunicazione tra una madre e una figlia, e semplicemente per il fatto che si trovasse forza in quel legame".