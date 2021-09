Una mamma per amica, Milo Ventimiglia: "Tra Rory e Jess non ha funzionato, ma va bene così"

Milo Ventimiglia ripensa alla fine della relazione romantica tra Jess e Rory in Una mamma per amica, ma non ha alcun rimpianto.

La romantica relazione tra Rory e Jess non è andata a buon fine, ma per la star di Una mamma per amica, Milo Ventimiglia, non è un problema. L'attore ripensa con affetto al tempo trascorso insieme dai personaggi ed è contento che la coppia non abbia avuto un lieto fine tradizionale.

Un bacio appassionato tra i personaggi di Milo Ventimiglia e Alexis Bledel nell'episodio 'Ritorno di fiamma' della serie Una mamma per amica

"È passato un po' di tempo dall'ultima volta che ho pensato alla relazione di Jess e Rory", ha dichiarato Milo Ventimiglia durante un'apparizione nel podcast della sua co-star di Una mamma per amica, Scott Patterson, I Am All In. "So che le persone mi fanno sempre domande al riguardo, ma penso, sai, le cose sono complicate quando sei giovane. Penso che tutti possiamo capirlo, penso che tutti possiamo apprezzarlo. Stai attraversando un cambiamento evolutivo. Stai vedendo cose nel mondo che non hai mai visto prima. Stai sperimentando cose dal cuore, dall'intestino, dalla testa per la prima volta."

L'attore ha aggiunto: "Jess e Rory, penso che fossero ciò di cui avevano bisogno in quel momento l'una dall'altro. Allo stesso tempo, sai, non ha funzionato. Sono andati in direzioni diverse, e va bene anche questo.."

Alexis Bledel e Milo Ventimiglia: in questa scena Rory da' ripetizioni a Jess, nell'episodio 'A Lezione da Rory' della serie Una mamma per amica

Ventimiglia ha anche affermato di aver apprezzato il legame speciale che Jess e Rory hanno sviluppato da adolescenti e proseguito nell'età adulta mentre maturavano:

"Ciò che ho sempre apprezzato di loro due era che - al di fuori di quello che gli altri dicevano di loro - hanno creato il loro mondo e questo è molto bello. Ci sarà sempre un'influenza esterna che vuole dirti come comportarti, cosa fare, cosa cercare, quali sono le insidie, quali sono le glorie - 'Ehi, questo è quello che ho fatto quando ho aveva la tua età!' Ma in realtà, sono solo le persone che ti danno la loro versione di ciò che pensano che la tua vita dovrebbe essere. Quindi penso che Jess e Rory abbiano davvero trovato il loro mondo, ed è durato dal quando hanno avuto un legame romantico fino al punto in cui si è trasformato in una vera amicizia quando sono diventati giovani adulti."

Una mamma per amica: bacio e bromance per Milo Ventimiglia e Jared Padalecki

Milo Ventimiglia ha fatto ritorno a Stars Hollow nel 2016 per la miniserie Netflix Una mamma per amica: di nuovo insieme, riprendendo il ruolo di Jess. E quando Patterson ha chiesto se sarebbe interessato a tornare ancora una volta nel ruolo, la star di This is Us si è detta disponibile a esplorare l'idea:

"Il fatto è questo, non riesco a liberarmene. Però sapendo che tu, Lauren Graham, Alexis e probabilmente quasi tutti gli altri nello show sareste disposti a tornare, con la scrittura di Dan Palladino e Amy Sherman-Palladino, sì, perché non dovrei farlo? Però serve la storia giusta. Questi personaggi sono cresciuti a un punto in cui vogliamo davvero saperne di più? Vuoi capire dove sono stati. Scopriremo qualcosa di nuovo? Quindi penso che se volessero riportarlo indietro, e se al timone ci fossero Amy e Dan, e voi ragazzi foste tutti presenti, sarei un coglione a non farlo."