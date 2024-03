Una mamma per amica, Lauren Graham debutta su Instagram a San Patrizio: 'Sembra il giorno giusto per iniziare'

Da qualche giorno su Instagram potete trovare anche Lorelai Gilmore. Lo scorso 17 marzo, Lauren Graham ha deciso di aprire il proprio account personale sul popolare social network debuttando con un post a tema San Patrizio.

L'attrice ha pubblicato un selfie in cui indossa una t-shirt verde dedicata alla popolare festa irlandese con la scritta 'Tutti amano una ragazza irlandese (Everyone loves an Irish girl)', proprio come quella indossata dal suo personaggio in una puntata di Una mamma per amica, come ben ricorda la stessa Graham che ha pubblicato il frame della puntata insieme al suo selfie.

Annusare la neve

Lauren Graham ha pubblicato sinora quattro post e immancabile il riferimento alla neve, una delle caratteristiche principali del suo personaggio nella serie. Nella descrizione dell'account, l'attrice ha anche scritto 'smeller of snow', un termine inequivocabile per coloro che conoscono come le proprie tasche Una mamma per amica: Lorelai nei vari episodi non perde occasione di affermare il proprio affetto smisurato per la neve, tanto da sentire in anticipo quando il fenomeno atmosferico è in procinto di manifestarsi.

Lauren Graham nei panni di Lorelai, commossa per il risultato raggiunto nell'episodio 'Il Giorno del Diploma' della serie Una mamma per amica

Nell'ultimo post l'attrice ha ricordato le tappe del suo tour promozionale legato all'ultimo libro pubblicato dal titolo Have I Told You This Already?, che toccherà città come Chicago, Charlotte, Salt Lake City, Riverside, Milwaukee e Washington D.C.