Una mamma per amica, la costumista svela l'identità del padre del figlio di Rory: "È davvero ovvio"

La costumista del revival di Una mamma per amica avrebbe svelato l'identità del padre del figlio di Rory, piuttosto ovvia per altro.

La costumista del revival di Una mamma per amica avrebbe fornito una risposta abbastanza certa all'enigma che tormenta i fan fin dal finale dello show, chi è il padre del bambino che aspetta Rory? Basta fare due conti. E no, non è lo Wookiee.

Una mamma per amica: Alexis Bledel e Matt Czuchry in una scena

Valerie Campbell, che ha lavorato alla supervisione dei costumi del revival Una mamma per amica: di nuovo insieme, ha rivelato in una serie di video su TikTok l'identità del padre del figlio che Rory (Alexis Bledel) annuncia di aspettare nel finale. Si tratterebbe di Logan Huntzberger (Matt Czuchry), escludendo così il dubbio che si trattasse di Paul (Jack Carpenter) o dell'uomo vestito da Wookiee con cui Rory fa sesso.

Il revival di quattro episodi firmato dalla creatrice originale Amy Sherman-Palladino si è concluso con l'episodio "Autunno", nel cui finale la giovane giornalista informa sua madre (Lauren Graham) di essere incinta. L'episodio si conclude con questo cliffhanger senza rivelare esplicitamente l'identità del padre del bambino.

Una mamma per amica: di nuovo insieme, Alexis Bledel in una scena

"L'unica scelta ovvia è... avete indovinato, Logan", ha detto Campbell nel suo TikTok, aggiungendo in un altro video, "Se fosse stato Paul, avrebbe avuto il bambino in Autunno, se fosse stato lo Wookiee, sarebbe stata sul punto di scoppiare."

Campbell ha aggiunto che la stessa Amy Sherman-Palladino si è chiesta perché le persone "si stiano persino chiedendo chi è il padre, perché dovrebbe essere molto, molto, molto, molto, molto ovvio".

Ovviamente, la dichiarazione di Campbell non dovrebbe sorprendere poiché Rory ha continuato a vedere Logan, il suo ex fidanzato del college, nel revival, ma diverse teorie sono comunque circolate dall'uscita della serie che ha visto il ritorno di quasi tutte le star originali, tra cui Kelly Bishop, Scott Patterson, Jared Padalecki, Keiko Agena, Liza Weil, Milo Ventimiglia, Yanic Truesdale e Melissa McCarthy. Anche la morte di Edward Herrmann, che interpretava il nonno di Rory Gilmore, il patriarca Richard, è stata incorporata nella trama.