Una Mamma per Amica: Jared Padalecki in lacrime nel documentario che esplora il culto dello show

La storia di Stars Hollow e dei suoi eccentrici abitanti raccontata in un nuovo documentario, Drink Coffee, Talk Fast, dedicato al culto di Una mamma per amica. Il film contiene una serie di interviste al cast tra cui quella a un commosso Jared Padalecki, che ha ricordato la sua esperienza sul set nei panni di Dean, primo fidanzatino di Rory Gilmore.

Il film diretto dai documentaristi Meghna Balakumar e Kevin Konrad Hanna, attualmente in lavorazione con Ink On Paper Studios, offre un ritratto approfondito di una delle serie televisive più amate attraverso interviste inedite con i membri del cast, approfondimenti dietro le quinte con la troupe, storie di sceneggiatori e registi e sentite testimonianze di fan le cui vite sono state cambiate dalla serie. Appariranno Kelly Bishop, Jared Padalecki, Chad Michael Murray, Sally Struthers, Keiko Agena e altri.

Il trailer del documentario su Una mamma per amica

Nel trailer esclusivo pubblicato da PEOPLE, sia i membri del cast che i fan si confrontano su alcuni degli argomenti più importanti toccati dalla serie tv, dalla scelta del college di Rory alla scelta di appartenere al Team Dean, al Team Jess o al Team Logan.

Alexis Bledel e Lauren Graham, le protagoniste di Una mamma per amica

"Questa è stata la cosa incredibile. Ti ha fatto capire che finché hai una persona che ti ama, puoi farcela", dice Kelly Bishop a proposito dell'etica di Stars Hollow alla fine del trailer.

Mentre i fan discutono di cosa abbia significato per loro la serie, anche i membri del cast, tra cui Jared Padalecki e Keiko Agena, si commuovono ricordando la loro esperienza nello show.

Padalecki interviene persino su uno dei momenti più controversi del suo personaggio, Dean. Difendendo la sua decisione di tradire la moglie, Padalecki ha confessato scherzosamente: "Rory mi ha costretto a farlo!".

Riguardo al documentario, la co-regista Meghna Balakumar ha affermato: "Le interviste che abbiamo già realizzato con il cast sono state un piacere. Abbiamo girato più di 100 ore di riprese e abbiamo già portato alla luce storie, commenti, critiche e altro ancora. E continueremo a girare altre interviste nei prossimi mesi per presentare la storia nel modo più completo e sotto una luce nuova che faccia chiarezza sull'eredità dello show".