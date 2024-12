Una mamma per amica diventa un horror in un fan trailer e il video diventa virale

Un video su TikTok è diventato virale provando a immaginare una versione horror di Una mamma per amica in cui Dean stalkera Rory.

Una Mamma per Amica continua a essere una delle serie più viste in streaming e pochi giorni fa un originale fan trailer che immagina una versione horror della storia di Dean e Rory è diventato virale su TikTok.

Il montaggio ad alta tensione è stato visto oltre 5 milioni di volte e mostra il personaggio interpretato da Jared Padalecki come un giovane stalker.

L'approccio horror a Una Mamma per Amica

La creazione condivisa online da una ragazza chiamata Louise segue Dean e Rory dal loro primo incontro, usando alcune scene di Una mamma per amica per creare un intreccio molto diverso da quello conosciuto dai fan.

Il personaggio interpretato da Jared Padalecki, infatti, sembra ossessionato dalla giovane protagonista affidata ad Alexis Bledel.

Dean e Rory nella serie

Come se fosse un thriller psicologico, Dean sembra seguire Rory che appare spaventata in più occasioni, chiedendo persino alla madre Lorelai (personaggio interpretato da Lauren Graham), dopo aver scoperto che l'ha invitato a casa loro, se è totalmente impazzita.

Non mancano nel fan edit anche le interazioni ad alta tensione con Jess, il rivale in amore interpretato da Milo Ventimiglia.

Una mamma per amica: i momenti cult delle Gilmore Girls

Il risultato, anche grazie all'ottimo uso della musica, è talmente convincente che molti fan hanno ammesso che sarebbero interessati a vedere un film di quel tipo ambientato a Stars Hollow o di aver sempre considerato, per certi aspetti, la relazione tra i due personaggi in modo negativo.

Ecco il video:

L'amore dei fan per la serie

La popolarità di Una Mamma per amica, che ogni autunno rientra nelle classifiche dei titoli più visti sulle piattaforme di streaming, ha portato recentemente a un ritorno di Lorelai e Luke, con cui la protagonista ha una storia d'amore nella serie, in occasione di uno spot televisivo della catena Walmart. Il video, anche in quel caso, aveva suscitato entusiasmo e ottenuto l'attenzione degli innumerevoli fan in tutto il mondo.