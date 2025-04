Una Mamma per Amica: i Palladino svelano che potrebbero realizzare un altro revival

Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino, durante la promozione della loro nuova serie Etoile, sono tornati a parlare di Una Mamma Per Amica, svelando che i fan potrebbero in futuro attendersi un altro revival.

Lo show era infatti tornato su Netflix per concludere la storia di Lorelai e Rory dopo le sette stagioni andate in onda su The WB e The CW.

Il commento dei creatori agli spot di Una Mamma per Amica

I due produttori e sceneggiatori, intervistati da Variety, hanno infatti commentato gli spot di Walmart che hanno visto protagonisti Lauren Graham e Scott Patterson che hanno ripreso i ruoli di Lorelai e Luke avuti in Una mamma per amica.

Amy ha sottolineato: "Non abbiamo avuto nessun input creativo di qualsiasi tipo. Lo abbiamo scoperto solo perché Lauren ci ha parlato del progetto. E Lauren sembra abbia chiesto dei cambiamenti su cose che sapevano mi avrebbero fatto venire voglia di suicidarmi".

Daniel ha aggiunto: "Mi è piaciuto davvero quello con Kirk e tutta la neve. E Lauren era sensazionale. E ho pensato che Stars Hollow avesse un aspetto grandioso. Gli spot hanno un budget più alto rispetto a ogni altra cosa. Si danno da fare".

Il possibile ritorno a Stars Hollow

Amy Sherman ha quindi risposto alla domanda se gli spot saranno l'ultima volta che rivedremo il mondo di Una mamma per amica alimentando le speranze dei fan: "Sarebbe fantastico farne un altro. Amiamo gli attori, amiamo il mondo, amiamo scrivere questi personaggi. Il momento deve semplicemente essere quello giusto, è una questione di alchimia".

Daniel Palladino ha quindi aggiunto: "Non so se Walmart dovrebbe avere l'ultima parola, è tutto quello che dirò".

Per ora non resta che attendere per scoprire se la storia di Lorelai e di sua figlia Rory proseguirà in qualche modo, mostrando i due personaggi alle prese con nuovi problemi e momenti divertenti nella città di Stars Hollow.