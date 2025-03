Una mamma per amica, Lauren Graham non direbbe mai di no ad un nuovo revival: "Sarebbe un film di Natale"

Lauren Graham ha partecipato da ospite all'ultima puntata del podcast di Dax Shepard, Armchair Expert, e la chiacchierata si è spostata prevedibilmente sulla serie Una mamma per amica.

All'attrice è stato chiesto un parere sull'eventuale possibilità di tornare ad interpretare Lorelai Gilmore nello show in cui ha recitato dal 2000 al 2007, e successivamente nel primo revival del 2016.

Ritorno a Stars Hollow in clima natalizio

"Considerando le vite e gli impegni di tutti, sarebbe un film di Natale" ha risposto Graham "Non è un modo per evitare la domanda, è letteralmente quello che riesco ad immaginare. Penso che gli inglesi facciano molto bene con le loro serie amate: realizzano uno speciale natalizio".

Lauren Graham e Scott Patterson in una scena di Una mamma per amica

Un revival a Stars Hollow in occasione delle festività? Lauren Graham sarebbe più propensa ad una reunion:"Non si tratta di nuovi episodi ma di rivedere tutti insieme i personaggi. È uno dei motivi per cui ho trovato dolce la pubblicità di Walmart, come una sorta di 'dove sono ora?'".

Le difficoltà di un revival di Una mamma per amica

Nella conversazione con Shepard, Lauren Graham ha sottolineato come le cose siano ormai cambiate e soddisfare i fan è davvero complicato:"Ora Lorelai e Luke sono sposati, Rory forse sta per avere un bambino, quindi non sarà necessariamente un episodio con noi due che camminiamo intorno al gazebo".

Primo piano di Lauren Graham in Una mamma per amica

È difficile stabilire in che modo eventualmente proseguire. Lauren Graham ha citato Reese Witherspoon con La rivincita delle bionde e un prequel su Elle Woods così come il Marvel Cinematic Universe e il concetto del multiverso.

"Mi viene ancora chiesto se sia meglio lasciare i fan con la voglia di saperne di più. Non lo so, per fortuna non dipende da me. Ma quello che ho detto chiaramente è: se qualcuno mi chiama per farlo, io lo farò".