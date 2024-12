Una mamma per amica: la reunion natalizia tra Lorelai e Luke nel nuovo spot Walmart

I due attori si sono ritrovati sul set dello spot pubblicitario per il noto brand di supermercati americano, anni dopo la conclusione dello show

Lauren Graham e Scott Patterson sono tornati nei panni dei personaggi di Una mamma per amica, Lorelai Gilmore e Luke Danes, per la prima volta dopo la conclusione della miniserie speciale Di nuovo insieme del 2016.

La coppia, insieme allo stravagante Kirk Gleason (Sean Gunn), è protagonista di un nuovo spot pubblicitario per Walmart, uno dei 15 in uscita per le festività natalizie che ripropone gli amati personaggi del passato del cinema e della televisione.

Nell'annuncio, Kirk sfreccia nella neve passando davanti alla pittoresca insegna di Stars Hollow, con un trovatore che strimpella su una panchina vicino al gazebo dove abbiamo visto Lorelai e Luke insieme per l'ultima volta. Kirk porta un grosso pacco blu a Luke e si scambiano saluti monosillabici: "Luke". "Kirk".

Graham entra in scena, con la caratteristica ed eccentrica sicurezza di Lorelai. "Caffè, caffè, caffè, per favore", chiede a Luke, che invece le presenta un pacchetto. Si tratta di una macchina da caffè Keurig, perché lei "mi ha fatto perdere il lavoro". I due escono nella piazza del paese e guardano malinconicamente la neve e la scena che segue.

La vera pièce de résistance è l'inclusione dell'iconico e immediatamente riconoscibile tema musicale, che sembra utilizzare lo stesso "la, la, las" che il compositore e musicista Sam Phillips ha fornito sia alla serie originale che a Una mamma per amica: di nuovo insieme.

Un altro dettaglio che i fan sfegatati di Una mamma per amica cercheranno - e saranno felici di trovare - sono gli anelli di fidanzamento alle dita di Lorelai e Luke. Dopo un lunghissimo flirt, seguito da una relazione altalenante e infine da un fidanzamento più volte interrotto nel corso di sette stagioni, la coppia si è finalmente sposata nell'episodio finale di Di nuovo insieme.