Una Mamma per Amica, Lauren Graham rivela: "Non ho guadagnato nulla dal successo su Netflix"

Durante un'apparizione televisiva, l'attrice Lauren Graham ha rivelato che non ha avuto benefici economici dal successo di Una Mamma per Amica in streaming.

Il successo di Una Mamma per Amica su Netflix non ha avuto nessun effetto sul conto in banca delle sue star, come ha rivelato Lauren Graham durante un'apparizione al Jimmy Kimmel Live!.

L'attrice, attualmente protagonista della serie The Z Suite, ha interpretato Lorelai Gilmore anche nella stagione revival che ha debuttato in streaming nel 2016.

Nessun guadagno extra per Lauren Graham

Parlando dell'accoglienza riservata a Una mamma per amica sulla piattaforma di streaming, Lauren Graham ha spiegato: "Non ci sono realmente residuals su Netflix. Mi dispiace! Ma mi hanno ripagata in amore".

Lauren insieme ad Alexis Bledel nel revival

La star dello show creato da Amy Sherman-Palladino ha quindi aggiunto: "Abbiamo decisamente raggiunto più persone rispetto a quante ne abbiamo raggiunte su The WB... Ora si è spostato verso le persone più giovani, più anziane, uomini i cui figli o le cui mogli probabilmente li hanno costretti a guardarla".

L'effetto della popolarità di Una Mamma per Amica è stato notato da Lauren che ha sottolineato: "Mi fermano molte persone per strada. Mi sorprende comunque ogni volta. Non so perché".

I passi in avanti nei compensi

Il problema dei mancati guadagni legati alle visualizzazioni in streaming dei film e delle serie tv era una delle questioni affrontate durante lo sciopero dei sindacati degli attori e degli sceneggiatori che si sono svolti nel 2023. L'accordo raggiunto con l'Alliance of Motion Picture and Television Producers ora offre un bonus del 75% dei residuals per gli attori che sono coinvolti negli show più visti realizzati per le piattaforme di streaming. Il restante 25% è invece destinato al Success Bonus Distribution Fund, che li assegna poi agli interpreti di serie realizzate per i servizi di streaming.

Le ottime visualizzazioni ottenute da Una Mamma per amica aveva portato inoltre, nel 2018, il produttore Gavin Polone a fare causa alla Warner Bros per il mancato compenso legato alle quattro puntate che compongono il revival realizzato da Netflix.