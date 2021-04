Una donna promettente, Alison Brie loda Carey Mulligan: "Le critiche al suo aspetto fisico sono inappropriate"

Carey Mulligan aveva reagito a una recensione di Una donna promettente, di cui è stato annunciato oggi il debutto nelle sale italiane previsto per il 29 aprile, in cui veniva descritta come troppo poco attraente per il ruolo della protagonista e Alison Brie ha ora lodato la collega per aver risposto a un commento così inappropriato.

Al centro della polemica c'è la recensione pubblicata da Variety in cui si sosteneva che il personaggio sarebbe stato più credibile se fosse stato interpretato da Margot Robbie, coinvolta come produttrice del film diretto da Emerald Fennell.

Alison Brie, commentando la reazione della collega al contenuto della recensione del film Una donna promettente, ha dichiarato: "È stato davvero oltraggioso, mi sento realmente orgogliosa nei confronti di Carey Mulligan che ne ha parlato perché quell'idea è terrificante. Criticare i critici che continuano a recensire il tuo lavoro per il resto della tua carriera è un'idea sconfortante...".

La star di Glow ha ribadito: "Ci sono così tante cose da commentare che possono esseere accettabili, ma l'aspetto fisico? Mi sconvolge che in questo periodo e in questa epoca le persone possano pensare che sia qualcosa che vada bene criticare all'interno di uno spazio artistico. Sembra inappropriato".

Promising Young Woman, Carey Mulligan commenta la recensione di Variety che critica il suo aspetto

Carey Mulligan, durante un'intervista rilasciata a The New York Times, aveva ammesso di essere rimasta colpita negativamente dai commenti compiuti nei confronti del suo aspetto fisico, parole che avevano poi portato Variety a chiedere ufficialmente scusa all'attrice per "il linguaggio insensibile e le insinuazioni compiute nella recensione del film Una donna promettente che avevano minimizzato la sua coraggiosa performance". La star del film aveva infine replicato: "Penso sia importante che le critiche siano costruttive. Credo si debba considerare gli elementi giusti da analizzare per quanto riguarda il lavoro e stiamo considerando un'opera d'arte, la performance e il modo in cui è stato realizzato un film. Non penso che questo approccio coinvolga l'aspetto fisico di un attore o le preferenze personali per quanto riguarda l'aspetto di una persona".

Dennis Harvey, autore della recensione, si era però difeso sostenendo che le sue parole non erano state interpretate nel modo giusto e la National Society of Film Critics aveva successivamente attaccato Variety sostenendo che c'era stata la possibilità di chiedere delle modifiche all'articolo prima di pubblicarlo e criticando la scelta di andare contro il proprio giornalista dopo la reazione di Carey.