Una battaglia dopo l'altra e I peccatori guidano le nomination ai BAFTA 2026

14 candidature agli Oscar inglesi per il film di Paul Thomas Anderson, i vampiri black di Coogler seguono a ruota con 13 candidature.

Testa a testa tra Una battaglia dopo l'altra e I peccatori anche ai BAFTA 2026, le cui candidature sono state annunciate nelle scorse ore. La satira politica di Paul Thomas Anderson guida le candidature agli Oscar inglesi con 14 nomination mentre i vampiri black di Ryan Coogler e Michael B. Jordan seguono a ruota con 13 candidature.

Per quanto riguarda le candidature per il miglior regista, i BAFTA hanno ricalcato le nomination agli Oscar 2026 con l'aggiunta di Yorgos Lanthimos per Bugonia, visto che la categoria dei BAFTA ha sei candidati.

Anche le categorie della recitazione includono Chase Infiniti, star di Una battaglia dopo l'altra, e l'interprete di Hamnet Paul Mescal, rimasti fuori dalle cinquine degli Academy Awards. Fanno la storia dei BAFTA le candidature di Ryan Coogler, che ottiene il maggior numero di candidature per un regista nero con I peccatori, e di Chloe Zhao, visto che il suo Hamnet è il film di una regista donna più nominato di tutti i tempi.

Un primo piano di Delory Lindo ne I peccatori

La lista completa delle nomination ai BAFTA 2026

Miglior Film

"Hamnet" - Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Spielberg, Sam Mendes

"Marty Supreme" - Timothée Chalamet, Anthony Katagas, Eli Bush, Ronald Bronstein, Josh Safdie

"Una battaglia dopo l'altra" - Adam Somner, Sara Murphy, Paul Thomas Anderson

"Sentimental Value" - Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar

"I peccatori" - Zinzi Coogler, Sev Ohanian, Ryan Coogler

Miglior Film Britannico

"28 Anno Dopo" - Danny Boyle, Andrew Macdonald, Peter Rice, Bernard Bellew, Alex Garland

"The Ballad of Wallis Island" - James Griffiths, Rupert Majendie, Tom Basden, Tim Key

"Bridget Jones - Un amore di ragazzo" - Michael Morris, Tim Bevan, Eric Fellner, Jo Wallett, Helen Fielding, Dan Mazer, Abi Morgan

"Die My Love" - Lynne Ramsay, Martin Scorsese, Jennifer Lawrence, Justine Cirrocchi, Andrea Calderwood, Enda Walsh, Alice Birch

"H Is for Hawk" - Philippa Lowthorpe, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Emma Donoghue

"Hamnet" - Chloé Zhao, Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Speilberg, Sam Mendes, Maggie O'Farrell

"I Swear" - Kirk Jones, Georgia Bayliff, Piers Tempest

"Mr. Burton" - Marc Evans, Ed Talfan, Josh Hyams, Hannah Thomas, Trevor Matthews, Tom Bullough

"Pillion" - Harry Lighton, Emma Norton, Lee Groombridge, Ed Guiney, Andrew Lowe

"Steve" - Tim Mielants, Alan Moloney, Cillian Murphy, Max Porter

Miglior debutto per uno sceneggiatore, regista o produttore britannico

"The Ceremony" - Jack King (Director, Writer), Hollie Bryan (Producer), Lucy Meer (Producer)

"My Father's Shadow" - Akinola Davies Jr. (Director), Wale Davies (Writer)

"Pillion" - Harry Lighton (Director, Writer)

"A Want in Her" - Myrid Carten (Director)

"Wasteman" - Cal McMau (Director), Hunter Andrews (Writer), Eoin Doran (Writer)

Miglior film per bambini e famiglie

"Arco" - Ugo Bienvenu, Félix De Givry, Sophie Mas, Natalie Portman

"Boong" - Lakshmipriya Devi, Ritesh Sidhwani

"Lilo & Stitch" - Dean Fleischer Camp, Jonathan Eirich

"Zootropolis 2" - Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino

Miglior film in lingua non inglese

"Un semplice incidente" - Jafar Panahi, Philippe Martin

"L'agente segreto" - Kleber Mendonça Filho, Emilie Lesclaux

"Sentimental Value" - Joachim Trier, Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar

"Sirât" - Oliver Laxe, Domingo Corral

"La voce di Hind Rajab" - Kaouther Ben Hania, Nadim Cheikhrouha

Miglior documentario

"2,000 Meters to Andriivka" - Mstyslav Chernov, Michelle Mizner, Raney Aronson-Rath

"Apocalypse in the Tropics" - Petra Costa, Alessandra Orofino

"Cover-Up" - Laura Poitras, Mark Obenhaus, Olivia Streisand, Yoni Golijev

"Mr. Nobody Against Putin" - David Borenstein, Helle Faber, Radovan Síbrt, Alžběta Karásková

"The Perfect Neighbor" - Geeta Gandbhir, Alisa Payne, Nikon Kwantu, Sam Bisbee

Miglior film animato

"Elio" - Madeline Sharafian, Domee Shi, Adrian Molina, Mary Alice Drumm

"La piccola Amélie" - Mailys Vallade, Liane-Cho Han, Nidia Santiago, Edwina Liard, Claire Le Combe, Henri Magalon

"Zootropolis 2" - Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino

Miglior regista

"Bugonia," Yorgos Lanthimos

"Hamnet," Chloé Zhao

"Marty Supreme," Josh Safdie

"Una battaglia dopo l'altra" Paul Thomas Anderson

"Sentimental Value," Joachim Trier

"I peccatori," Ryan Coogler

Miglior sceneggiatura originale

"I Swear," Kirk Jones

"Marty Supreme," Ronald Bronstein, Josh Safdie

"L'agente segreto," Kleber Mendonça Filho

"Sentimental Value," Eskil Vogt and Joachim Trier

"I peccatori," Ryan Coogler

Miglior sceneggiatura non originale

"The Ballad of Wallis Island," Tom Basden and Tim Key "Bugonia," Will Tracy "Hamnet," Chloé Zhao and Maggie O'Farrell "Una battaglia dopo l'altra," Paul Thomas Anderson "Pillion," Harry Lighton

Miglior attrice protagonista

Jessie Buckley, "Hamnet"

Rose Byrne, "If I Had Legs I'd Kick You"

Kate Hudson, "Song Sung Blue"

Chase Infiniti, "Una battaglia dopo l'altra"

Renate Reinsve, "Sentimental Value"

Emma Stone, "Bugonia"

Miglior attore protagonista

Robert Aramayo, "I Swear"

Timothée Chalamet, "Marty Supreme"

Leonardo DiCaprio, "Una battaglia dopo l'altra"

Ethan Hawke, "Blue Moon"

Michael B. Jordan, "I peccatori"

Jesse Plemons, "Bugonia"

Miglior attrice non protagonista

Odessa A'zion, "Marty Supreme"

Inga Ibsdotter Lilleaas, "Sentimental Value"

Wunmi Mosaku, "I peccatori"

Carey Mulligan, "The Ballad of Wallis Island"

Teyana Taylor, "Una battaglia dopo l'altra"

Emily Watson, "Hamnet"

Miglior attore non protagonista

Benicio del Toro, "Una battaglia dopo l'altra"

Jacob Elordi, "Frankenstein"

Paul Mescal, "Hamnet"

Peter Mullan, "I Swear"

Sean Penn, "Una battaglia dopo l'altra"

Stellan Skarsgård, "Sentimental Value"

Miglior casting

"I Swear," Lauren Evans

"Marty Supreme," Jennifer Venditti

"Una battaglia dopo l'altra," Cassandra Kulukundis

"Sentimental Value," Yngvill Kolset Haga and Avy Kaufman

"I peccatori," Francine Maisler

Miglior fotografia

"Frankenstein," Dan Laustsen

"Marty Supreme," Darius Khondji

"Una battaglia dopo l'altra," Michael Bauman

"I peccatori," Autumn Durald Arkapaw

"Train Dreams," Adolpho Veloso

Migliori costumi

"Frankenstein," Kate Hawley

"Hamnet," Malgosia Turzanska

"Marty Supreme," Miyako Bellizzi

"I peccatori," Ruth E. Carter

"Wicked: Parte 2," Paul Tazewell

Miglior montaggio

"F1," Stephen Mirrione

"A House of Dynamite," Kirk Baxter

"Marty Supreme," Ronald Bronstein and Josh Safdie

"Una battaglia dopo l'altra," Andy Jurgensen

"I peccatori," Michael P. Shawver

Miglior trucco

"Frankenstein" - Jordan Samuel, Cliona Furey, Mike Hill, Megan Many

"Hamnet" - Nicole Stafford

"Marty Supreme" - Kyra Panchenko, Kay Georgiou, Mike Fontaine

"I peccatori" - Siân Richards, Shunika Terry, Ken Diaz, Mike Fontaine

"Wicked: For Good" - Frances Hannon, Laura Blount, Mark Coulier, Sarah Nuth

Miglior colonna sonora originale

"Bugonia," Jerskin Fendrix

"Frankenstein," Alexandre Desplat

"Hamnet," Max Richter

"Una battaglia dopo l'altra," Jonny Greenwood

"I peccatori," Ludwig Göransson

Miglior scenografia

"Frankenstein," Tamara Deverell and Shane Vieau

"Hamnet," Fiona Crombie and Alice Felton

"Marty Supreme," Jack Fisk and Adam Willis

"Una battaglia dopo l'altra," Florencia Martin and Anthony Carlino

"I peccatori," Hannah Beachler and Monique Champagne

Migliori effetti visivi

"Avatar: Fuoco e Cenere" - Joe Letteri, Richard Baneham, Daniel Barrett, Eric Saindon

"F1" - Ryan Tudhope, Keith Alfred Dawson, Nicolas Chevallier, Robert Harrington

"Frankenstein" - Dennis Berardi, Ayo Burgess, Ivan Busquets, José Granell

"Dragon Trainer" - Christian Mänz, Francois Lambert, Glen McIntosh, Terry Palmer

"The Lost Bus" - Charlie Noble, Brandon K. McLaughlin, David Zaretti

Miglior sonoro

"F1" - Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta

"Frankenstein" - Greg Chapman, Nathan Robitallie, Nelson Ferreira, Christian Cooke, Brad Zoem

"Una battaglia dopo l'altra" - Jose Antonio Garcia, Christopher Scarabosio, Tony Villaflor

"I peccatori" - Chris Welcker, Benny Burtt, Brandon Proctor, Steve Boeddeker, Felipe Pacheco

"Warfare" - Mitch Low, Ben Barker, Howard Bargroff, Richard Spooner

Miglior corto animato britannico

"Cardboard" - J.P. Vine, Michaela Manas Malina

"Solstice" - Luke Angus

"Two Black Boys in Paradise" - Baz Sells, Dean Atta, Ben Jackson

Miglior corto britannico

"Magid/Zafar" - Luis Hindman, Sufiyaan Salam, Aidan Robert Brooks

"Nostalgie" - Kathryn Ferguson, Stacey Gregg, Marc Robinson, Kath Mattock

"Terence" - Edem Kelman, Noah Reich

"This Is Endometriosis" - Georgie Wileman, Matt Houghton, Harriette Wright

"Welcome Home Freckles" - Huiju Park, Nathan Hendren

EE RISING STAR AWARD