Una battaglia dopo l'altra, ecco perché Benicio del Toro ha quasi rinunciato al film

L'attore ha ricevuto la sua terza nomination agli Oscar per la sua interpretazione nei panni del sensei Sergio St. Carlos, ma ha quasi dovuto rinunciare al film di Paul Thomas Anderson

La scorsa settimana, Benicio del Toro ha ricevuto la sua terza nomination ai Premi Oscar per la sua interpretazione di sensei Sergio St. Carlos in Una battaglia dopo l'altra, ma in molti non sanno che ha quasi dovuto rinunciare al film di Paul Thomas Anderson.

"Penso che sia così che è stato realizzato questo film e forse è per questo che sono qui, perché c'erano molti ostacoli con il programma e in alcuni momenti mi sembrava che non sarei riuscito a prenderne parte", ha confessato del Toro, dopo aver ringraziato il regista Paul Thomas Anderson per aver instillato una mentalità di "perseveranza" sul set del film.

"Ma c'erano molte persone che erano molto perseveranti. Sentivano che dovevo [fare il film], che Sensei era il ruolo che faceva per me", ha aggiunto.

Una battaglia dopo l'altra: Benicio Del Toro in un primo piano

La produzione è stata sospesa per attendere Benicio del Toro

Come è stato già raccontato in precedenza da Leonardo DiCaprio nel corso della sua intervista congiunta con Jennifer Lawrence per Variety, la produzione di Una battaglia dopo l'altra è stata sospesa per ben due mesi e mezzo per permettere a Del Toro di prendere parte al film.

Questo perché al momento delle riprese, l'attore era impegnato sul set de La Trama Fenicia di Wes Anderson, di cui era il protagonista, e non si sarebbe liberato prima di allora.

Paul Thomas Anderson voleva così tanto Del Toro nel ruolo di sensei che ha aspettato si liberasse dai suoi impegni. L'attore ha poi contribuito personalmente con i suoi consigli a dare forma al suo personaggio, diventato una parte memorabile del film di Anderson.

Una battaglia dopo l'altra: Benicio Del Toro in una foto

Chi interpreta Benicio del Toro nel film di Paul Thomas Anderson?

Del Toro interpreta un istruttore di karate che insegna arti marziali alla figlia di Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio), Willa (Chase Infiniti); Bob cerca Sergio dopo aver scoperto che alcuni agenti governativi guidati dal malvagio Steven J. Lockjaw (Sean Penn) stanno cercando di catturare lui e Willa per vendicarsi del passato di Bob come membro di un gruppo militante rivoluzionario.

Sergio, piccolo leader per la sua comunità, che aiuta gli immigrati clandestini nella città immaginaria di Baktan Cross, in California, si rivela un valido alleato di Bob per tutto il film, mentre questi sfugge alle forze dell'ordine e lotta per ricongiungersi con sua figlia dopo che è stata rapita.