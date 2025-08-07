Un Professore 2 con Alessandro Gassmann torna da stasera su Rai 1 in replica: ricordate cos'era successo?

Da questa sera, giovedì 7 agosto, su Rai 1 torna Un Professore con le repliche della seconda stagione. Alessandro Gassmann nei panni del prof di filosofia più amato della TV è tutto quello che mancava questa estate ed è un modo per rinfrescare la memoria degli spettatori in attesa della terza stagione prevista per l'autunno, le cui riprese sono terminate proprio in questi giorni.

La fiction, diventata un appuntamento fisso per il pubblico giovane e non solo, torna quindi in prima serata con un doppio episodio a settimana che ripercorrerà i momenti più intensi della seconda stagione. Su tutti, il rapporto tra Simone e Manuel ma anche quello tra Dante e Anita (Claudia Pandolfi)

Un Professore, cosa succede negli episodi di stasera? Ecco le anticipazioni

Una scena di Un Professore 2

Il primo episodio si intitola Eraclito: tutto scorre. E in effetti, tante cose stanno cambiando: Dante e Anita vivono la loro storia d'amore in segreto, Mimmo (Domenico Cuomo) ottiene la semilibertà e comincia a lavorare nella biblioteca della scuola, dove fa amicizia con Simone (Nicolas Maupas).

Manuel (Damiano Gavino) e la madre vengono sfrattati e si trasferiscono proprio a casa di Dante, creando un bel po' di scompiglio. Intanto arrivano due nuovi volti, Nina e Rayan, e anche una figura misteriosa legata al passato di Anita: Nicola.

Nel secondo episodio, Bergson: Il tempo, entra in scena Viola, la figlia di Nicola (Thomas Trabacchi), che dopo un incidente ha smesso di frequentare la scuola. Anita prova a coinvolgere Dante per aiutarla, ma le cose non vanno lisce.

Nel frattempo, Simone subisce un brutto episodio di bullismo ma viene difeso da Mimmo, con conseguenze serie. E come se non bastasse, Dante affronta problemi di salute e il ritorno della sua ex moglie Floriana (Christiane Filangieri). Insomma, non manca nulla in questa seconda stagione di Un Professore.

Un Professore 3: quello che sappiamo sulla nuova stagione

Un Professore 2

La terza stagione è già stata girata e arriverà in prima serata su Rai 1 questo autunno. Sarà l'anno della maturità per la 5ª B e porterà una ventata di novità: nuovi professori, nuovi studenti e nuovi drammi.

Torneranno Gassmann e Claudia Pandolfi, ma con loro anche Dario Aita (un ex alunno ora docente di fisica) e Nicole Grimaudo nei panni della nuova preside. E attenzione: Anita quest'anno entrerà ufficialmente in classe, mentre Dante dovrà affrontare qualche fantasma del passato.

Cosa ci aspetta nei nuovi episodi di Un Professore, qualche piccolo spoiler

Alla fine della seconda stagione lasciamo Simone e Manuel in un momento delicato. Il loro rapporto, amatissimo dai fan (che li hanno ribattezzati "Simuel"), è ancora sospeso dopo quell'incontro breve ma intenso della prima stagione e una tensione sessuale mista a gelosia che attraversa la seconda.

Mimmo, dopo aver denunciato un boss e cambiato identità, è sparito dalla circolazione e potrebbe non essere più di "intralcio". Ma si sa, le sorprese in questa serie non mancano mai.

I nuovi episodi promettono come sempre tante emozioni, nuovi ingressi tra i banchi e una maturità che rappresenterà molto più di un semplice esame. Intanto, però, le repliche su Rai 1 ci riportano esattamente dove tutto si era complicato. E ora che l'autunno si avvicina, non resta che mettersi comodi e farsi trovare pronti.