Ascolti TV di giovedì 18 dicembre: Un Professore 3 domina, Grande Fratello al minimo storico

La serata di giovedì 18 dicembre ha rappresentato un momento cruciale per i palinsesti televisivi italiani, con la conclusione contemporanea di due tra i programmi più attesi della stagione. Su Rai 1 è andata in onda l'ultima puntata della fiction Un Professore, mentre su Canale 5 si è svolta la finale del Grande Fratello.

Chi ha vinto la sfida tra Un professore 3 e la finale del Grande Fratello

L'esito complessivo della serata ha premiato la serialità Rai: Alessandro Gassmann ha guidato la rete ammiraglia alla vittoria negli ascolti, mentre il reality di Canale 5, pur con la proclamazione del vincitore Anita Mazzotta, ha chiuso in modo deludente, registrando il record negativo come finale meno vista nella storia del programma.

La sfida tra le Ammiraglie: Rai 1 contro Canale 5

Nel dettaglio, l'ultimo appuntamento con Un Professore 3 ha confermato il forte legame con il pubblico, raccogliendo 3.492.000 spettatori e uno share del 21,8%. La finale del Grande Fratello si è invece fermata a 1.620.000 spettatori, con un audience del 14,3%, nonostante sia terminato all'1:30.

Alessandro Gassmann e Dante Balestra nella serie Un Professore

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Tra le altre reti generaliste, il miglior risultato è arrivato da Italia 1, dove la semifinale di Supercoppa Italiana Live, disputata in Arabia Saudita tra Napoli e Milan, ha ottenuto un ottimo riscontro con 4.107.000 spettatori e il 20,3% di share. Su Rai 3, Splendida Cornice con Geppi Cucciari ha interessato 960.000 spettatori pari al 6,4%, mentre su Rai 2 Ore 14 Sera ha totalizzato 809.000 spettatori con il 6,3%.

Rete 4 ha visto Dritto e rovescio raggiungere 753.000 spettatori e il 5,8% di share. Su La7, il film Il processo di Norimberga è stato seguito da 552.000 spettatori (3,7%), mentre Tv8 con Sei giorni, sette notti ha registrato 488.000 spettatori (2,8%). Chiude Nove, dove Non sono pronta per Natale ha raccolto 395.000 spettatori con il 2,3%.

Access Prime Time: pareggio tecnico tra De Martino e Scotti

Nell'Access Prime Time si è invece assistito a un vero e proprio pareggio tecnico. Affari tuoi su Rai 1, condotto da Stefano De Martino, ha conquistato 4.469.000 spettatori con il 21,1% di share, superando di misura La ruota della fortuna su Canale 5, condotta da Gerry Scotti, che ha ottenuto 4.436.000 spettatori e lo stesso 21,1%. Una sfida all'ultimo spettatore che ha segnato, dopo settimane di dominio di Scotti, un lieve vantaggio per De Martino.