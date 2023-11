Un Professore: filosofia e sentimenti al centro della seconda stagione della fiction con Alessandro Gassman

Se esiste qualcuno che può farci tornare sui banchi di scuola, e con il sorriso per giunta, quello è Alessandro Gassman che da giovedì 16 novembre per sei puntate vestirà di nuovo i panni di Dante Balestra, il professore di filosofia che tutti avremmo voluto avere, nei nuovi episodi di Un professore.

La serie, coprodotta da Rai Fiction e Banijay Studios Italy, è basata sulla spagnola Merlì e già con la prima stagione aveva conquistato il pubblico (con 5 milioni di telespettatori in media) grazie a una storia semplice ma mai banale, che cala gli insegnamenti della filosofia nella vita di tutti i giorni mescolandoli con le vicissitudini, gli amori, i sogni e le speranze dei ragazzi del liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Roma.

Un professore 2: una scena

Il regista Alessandro Casale raccoglie il testimone da Alessandro D'Alatri, scomparso quest'anno, e si muove in continuità con lo stile e le tematiche che hanno decretato il successo già della prima stagione. Ad affiancare Alessandro Gassmann ritroveremo ancora Claudia Pandolfi, Nicolas Maupas e Damiano Gavino, ma non mancheranno alcune new entry che andranno a sconvolgere i delicati equilibri tra i protagonisti.

Tutto quello che sappiamo su Un Professore 2

L'arcano al centro della prima stagione è stato ormai svelato e Simone ha infine scoperto il dramma di Dante, quel segreto pesante come un macigno che lo aveva allontanato dalla famiglia: l'esistenza di Jacopo, il fratello gemello di Simone morto quando aveva solo pochi anni per una meningite fulminante. Ora che le carte sono state scoperte, Dante deve cercare di ricostruire il rapporto con suo figlio e allo stesso tempo cerca di vivere più profondamente la storia con Anita (Claudia Pandolfi) attraverso una convivenza, che però verrà messa a dura prova dal ritorno da Glasgow della ex moglie Floriana (Christiane Filangieri). Sarà proprio con quest'ultima che Dante si ritroverà a condividere un nuovo segreto, mentre Nicola (Thomas Trabacchi) riemerge dal passato per sconvolgere la vita di Anita e Manuel.

Alessandro Gassman e Nicolas Maupas in una scena di Un Professore

Se la vita privata sembra fin troppo ingarbugliata, al liceo Leonardo Da Vinci arrivano nuovi studenti, ognuno alle prese con percorsi personali complessi: Nina (Margherita Aresti), una ragazza di origini slave dal passato difficile e Rayan (Khadim Faye), un ragazzo di origini africane e grande promessa del calcio che pensa più al pallone che allo studio. Ma anche Viola (Alice Lupparelli), una ragazza con disabilità dal carattere spigoloso, ma soprattutto arriva Mimmo (Domenico Cuomo), l'ex allievo di Dante che abbiamo già conosciuto nella prima stagione come detenuto al carcere minorile di Nisida. In questi nuovi episodi il professore riuscirà a fargli ottenere la semi-libertà e farlo lavorare come aiuto bibliotecario nella scuola e Mimmo stringerà un forte legame proprio con Simone. Dovremo aspettarci un'amicizia come quella già vista in Mare Fuori tra Cardiotrap e Filippo o qualcosa di più?

Il rapporto tra Simone e Manuel sarà ancora al centro della trama

Simone e Manuel hanno rappresentato fin da subito due facce della stessa medaglia: il primo deve riconnettersi con un padre assente per anni, mentre il secondo lo conosciamo come la "pecora nera" della classe, spesso in conflitto con le autorità e con i suoi stessi compagni. La serie, nella prima stagione, ha abilmente utilizzato il loro rapporto per esplorare i temi dell'amicizia, della lealtà e della ricerca di identità in un'età piena di turbolenze e cambiamenti come quella adolescenziale. La dinamica tra i due ragazzi si evolve passando da una rivalità iniziale a una comprensione mutua e una fiducia totale che sfocia in un'amicizia profonda.

Il percorso di crescita di Simone e il suo coming out sono stati al centro di Un professore e sono stati supportati da una narrazione che ha messo al bando gli stereotipi per restituirci la complessità emotiva che accompagna l'accettazione di sé e il mostrarsi agli altri. La rivelazione di Simone ha infatti offerto l'opportunità di approfondire il suo personaggio, mostrando da un lato il coraggio nel condividere la sua verità con il mondo esterno, in primis Dante e Manuel, e dall'altro proprio le reazioni di questi ultimi, autentiche nel far vedere le varie sfumature che portano all'accettazione.

In questi nuovi episodi troveremo invece un Simone più maturo, più consapevole di chi è e di cosa ha bisogno per essere felice. Sarà proprio questa nuova sensazione di libertà a renderlo pronto a vivere relazioni più profonde sia con gli amici che, soprattutto, in amore. Che sia questa l'occasione buona per "risvegliare" Manuel?

La Filosofia come punto di partenza per una riflessione su temi di attualità

Possiamo ammetterlo, Alessandro Gassman ci ha letteralmente folgorato con il suo Dante Balestra: anticonformista, geniale e dall'empatia smisurata, è il professore che tutti abbiamo sognato di avere a scuola. Lo abbiamo visto e lo vedremo anche in questa seconda stagione creare giorno dopo giorno un rapporto con i suoi studenti grazie anche, e soprattutto, alla Filosofia.

Un professore 2: una scena

Per la prima volta in prima serata sulla rete nazionale assistiamo allo sgretolarsi di un pregiudizio, quello che vuole la Filosofia solo come materia teorica fine a se stessa, in definitiva abbastanza inutile nella vita di tutti i giorni. Dante dimostra ai suoi alunni, ma anche agli spettatori, che gli insegnamenti dei filosofi del passato non sono poi così lontani dalla quotidianità e che possono aiutare ad affrontare i problemi reali, concreti.

Se nella prima stagione Platone, Roland Barthes, Michel Foucault e Schopenhauer, tra gli altri, erano stati lo spunto per parlare delle varie forme e manifestazioni dell'amore, ma anche del potere e dei conflitti generazionali, quali filosofi faranno da fil rouge di questi nuovi episodi? Possiamo solo svelarvi che il concetto di tempo sarà al centro dei primi due episodi, già disponibili su Rai Play, che parleranno quindi di Eraclito e Bergson. Una partenza niente male per Un Professore 2!