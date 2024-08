Un posto al sole va in pausa, ecco quando riprenderà la soap di Rai 3 e cosa vedremo in questi giorni

Un posto al sole si ferma per qualche settimana, ma alcuni dei personaggi che animano la soap di Tai 3 non ci abbandoneranno: ecco cosa vedremo in questi giorni.

Un posto al sole si prende qualche giorno di vacanza, la serie ambientata a Napoli, la più longeva della televisione italiana, andrà in pausa dal 12 agosto per tornare, con le nuove puntate inedite il prossimo 26 agosto. In questi giorni i telespettatori potranno gustarsi lo spin-off estivo della soap: Le storie di Un Posto al sole.

Le storie di Un Posto al sole: cosa vedremo

Nelle prossime puntate dello spin-off i riflettori saranno puntati su Rosa Picariello, personaggio interpretato da Daniela Ioia. Rosa, che è entrata a far parte del cast della celebre soap opera napoletana circa due anni fa, si prepara a vivere un'importante evoluzione nella trama. Rosa prenderà il posto di Raffaele Giordano, interpretato da Patrizio Rispo, come portiera di Palazzo Palladini. Questa novità arriva in seguito alla decisione di Raffaele di raggiungere sua moglie Ornella, l'attrice Marina Giulia Cavalli, a Barcellona, dove risiede il loro figlio Patrizio.

Non solo Rosa, ma anche altri personaggi avranno un ruolo di rilievo in questo spin-off. Manuel, il giovane figlio di Rosa interpretato da Manuel D'Angelo, avrà uno spazio significativo nella narrazione. A loro si aggiungerà l'esuberante Marika, interpretata da Laura Pagliara, che con la sua vivacità porterà un po' di scompiglio nelle vicende di Palazzo Palladini.

Rosaella sarà tra le protagoniste de Le storie di Un Posto al sole

Nel frattempo, Rossella, la dottoressa del gruppo, sarà impegnata a trascorrere l'intero mese di agosto lavorando in ospedale, dimostrando ancora una volta la sua dedizione alla professione. Anche Roberto Ferri, il carismatico personaggio interpretato da Riccardo Polizzy Carbonelli, avrà una trama intricata. A causa della story line che abbiamo visto in queste settimane, legata al processo riguardante il piccolo Tommy, Roberto non sarà in vena di vacanze, rimanendo coinvolto in questioni legali e personali.

Infine, un nuovo personaggio che promette di animare le vicende de Le Storie di Un posto al Sole è il postino di Palazzo Palladini, apparso per la prima volta nell'ultima puntata della stagione. Quest'ultimo è pronto a fare una corte serrata a Rosa, aggiungendo un ulteriore elemento di colore e curiosità alla trama.