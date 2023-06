Un posto al sole, trame dal 19 al 23 giugno 2023. Anticipazioni: Scontro feroce tra Marina e Ferri

Anticipazioni delle trame di Un Posto al Sole per le puntate trasmesse dal 19 al 23 giugno 2023: la soap va in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì.

Un posto al sole, la serie in onda su Rai3 alle 20:50, promette nuovi colpi di scena, anticipati dalle trame delle puntate in onda dal 19 al 23 giugno 2023. La soap ambientata a Napoli, arrivata alla 27esima stagione, viene trasmessa dal lunedì al venerdì. Come sempre si potrà seguire Un posto al sole in live streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile riguardare, nella sezione On Demand, anche le puntate precedenti.

Lunedì 19 giugno

Uno scontro sempre più feroce e rabbioso con Ferri farà emergere la grande fragilità di Marina. Rosa si sfoga con Giulia dando voce a tutta la sua frustrazione, Eduardo riesce a trovare il modo perché Clara accetti di fare il colloquio di lavoro con il proprietario del ristorante di cui le ha parlato. Dopo il chiarimento sul bacio, Nunzio e Rossella sembrano tornare alle loro rispettive vite di sempre, ma sarà veramente così?

Martedì 20 giugno

L'entusiasmo di Clara per il nuovo lavoro viene stroncato da Alberto, che non condivide la sua scelta mentre Eduardo non prenderà affatto bene la decisione di Clara di rinunciare all'impiego. Nonostante Filippo e Serena cerchino di far riconciliare Roberto e Marina, i due sono sempre più determinati nel continuare a farsi la guerra. Provocato da Micaela, Samuel si renderà conto di desiderare una vita diversa da quella che sta vivendo e a farne le spese sarà la povera Speranza.

Mercoledì 21 giugno

L'appello di Clara per convincere Eduardo a non sfogare la propria rabbia contro Alberto darà una brusca accelerata alla loro crescente vicinanza. Disposta a ogni compromesso pur di vendicarsi di Roberto, Marina chiederà aiuto a un suo storico rivale. Micaela pensa di essersi davvero innamorata, Samuel inizia a prendere atto che Speranza non sia la donna adatta per lui.

Giovedì 22 giugno

Con la decisione da parte di Marina di assumere Alberto come suo avvocato, il rapporto tra lei e Roberto rischia davvero di essere fatalmente compromesso. Clara decide di affrancarsi dall'influenza di Alberto e anche Rosa sogna per sé un cambiamento di vita. Gli amici del Palazzo decidono di dare una cena in onore di Otello, che ha deciso di partire per Indica in moto.

Venerdì 23 giugno

Lara, complice la giornata a Ischia, cerca di insinuarsi sempre più nella vita di Roberto, Marina, sostenuta da Alberto, è sempre più decisa a vendicarsi, ma la passione tra i due è sempre pronta a riesplodere improvvisamente. Incapace di superare la crisi con Eugenio, Viola si confida con Filippo. Mariella, intanto, è sempre più convinta che il misterioso Bufalotto sia in realtà Michele.