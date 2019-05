Un posto al sole: Ludovica Nasti de L'Amica Geniale nel cast

Un posto al sole ha annunciato una new entry nel cast per l'edizione 2019: si tratta di Ludovica Nasti che il pubblico della RAI conosce già bene in quanto interprete della piccola Lila de L'Amica Geniale.

A dare l'annuncio è stato Patrizio Rispo, interprete storico della soap targata Rai3, con un post su Instagram in cui le dà il benvenuto: "Da oggi ho una nuova amica, dall'aspetto sembra geniale. Che dite le facciamo un'accoglienza calorosa?". Così colui che presta corpo e volto a Raffaele da ben 23 anni ha sancito l'ingresso dell'attrice 12enne a Palazzo Palladini.

Ludovica Nasti è diventata famosa grazie al ruolo della piccola Lila nella serie tv di Rai1 L'amica geniale, tratta dai romanzi di Elena Ferrante. In Un posto al sole interpreterà la piccola Mia Parisi, una ragazzina dalla forte personalità, che farà il suo debutto ufficiale il prossimo 6 giugno, proprio quando la soap festeggerà l'ambito traguardo delle 5.000 puntate. Intervistata da TV, Sorrisi e Canzoni, Ludovica ha raccontato di vivere con molto entusiasmo questo nuovo traguardo professionale: "La cosa divertente è che lo vedono tutti: la mia famiglia al completo e le mamme dei miei amici, e quando le mie insegnanti hanno saputo di questo lavoro sono impazzite di gioia perché non perdono una puntata da anni".