Un posto al sole va in ferie ad agosto: ecco quando tornerà in TV la soap di Rai 3

Tempo di vacanze anche per le soap: Un posto al sole si ferma per due settimane e salta anche lo speciale estivo. Rai 3 cambia il palinsesto di agosto e arrivano le repliche di un programma TV a sostituire UPAS.

Ci hanno abituati a credere che le soap non vadano mai in vacanza, ma non è così (almeno in Italia). Da lunedì 11 agosto, infatti, Un posto al sole si prenderà due settimane di pausa, lasciando il suo slot delle 20.50 a Finché la barca va, il varietà di Piero Chiambretti.

Si tratta di una novità estiva che non passerà inosservata agli affezionati di Palazzo Palladini, soprattutto perché quest'anno non ci sarà nemmeno lo speciale "album dei ricordi", assente dai palinsesti Rai senza troppe spiegazioni.

Chiambretti al posto di Un posto al sole: niente best of, niente nostalgia

Ornella in Un posto al sole

Per anni lo speciale estivo di Un posto al sole è stato una coccola per il pubblico: un modo per ripercorrere gli amori, i litigi e le svolte più importanti della stagione.

Nel 2023 era Rosa a fare da guida nei meandri del passato della soap, nel 2024 il testimone era passato a Raffaele. Quest'anno, invece, niente amarcord: la Rai ha deciso di non mandare in onda alcun contenuto extra. Il tutto senza un annuncio ufficiale, né da parte dell'emittente né da Fremantle, la casa di produzione della soap.

Al suo posto, arrivano le repliche estive del programma di Chiambretti, probabilmente nel tentativo di alleggerire il palinsesto e dare una rinfrescata al prime time.

La soap riparte il 25 agosto con nuove trame e la stagione numero 30

Raffaele, Un posto al sole

Segnatevi la data: lunedì 25 agosto Un posto al sole tornerà su Rai 3 con la sua trentesima stagione. Un traguardo storico, che conferma la forza narrativa e affettiva di una delle serie italiane più longeve.

I fan potranno riprendere da dove avevano lasciato, tra misteri di famiglia, gli immancabili triangoli amorosi e drammi da condominio, immergendosi nuovamente nelle dinamiche di Palazzo Palladini. Tutto come da tradizione, con qualche nuovo colpo di scena in arrivo.

Una pausa tattica per tornare più forti?

Se durante l'estate, di solito, le serie tv fanno in ferie, Un posto al sole ha sempre abituato il suo pubblico alla costanza. Ma anche le certezze, ogni tanto, hanno bisogno di rifiatare: questa breve interruzione estiva potrebbe infatti rivelarsi utile per evitare la saturazione e ritrovare l'entusiasmo per la soap più longeva e amata d'Italia. E se proprio non possiamo aspettare, c'è sempre RaiPlay per qualche maratona improvvisata.