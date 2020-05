Un posto al sole Classic, anticipazioni 26 maggio 2020: Filippo unico sostegno di Greta

Un posto al sole torna martedì 26 maggio 2020 su Rai3 alle 20:45 in versione Classic e le anticipazioni tornano a parlare di Greta, della complicata situazione familiare e di Filippo.

Pur di convincere Virgilio a ritirare la sua ingente richiesta di risarcimento danni, Guido accetta di rinunciare a Loredana. Roberto Ferri si disinteressa sempre più di Greta e della gravidanza. Molto provata da tutto quello che sta accadendo intorno a sè, la donna troverà in Filippo un inaspettato sostegno.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per martedì 26 maggio 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.