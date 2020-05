Un posto al sole Classic, anticipazioni 22 maggio 2020: Filippo affronta Roberto

Un posto al sole torna venerdì 22 maggio 2020 su Rai3 alle 20:45 in versione Classic e le anticipazioni ci riportano nella violenta lite tra Filippo e suo padre Roberto.

La rabbia spinge Ferri a licenziare Teresa e, mentre la famiglia si stringe protettiva intorno alla donna, un appassionato discorso di Filippo indurrà Ferri a guardarsi dentro per fare chiarezza nei propri sentimenti e decidere se voglia davvero percorrere fino in fondo la strada che ha intrapreso. Andrea e Arianna portano avanti il "piano" per togliere Guido dai guai, ma il faccia a faccia con Virgilio potrebbe riservar loro qualche sorpresa.

