Un posto al sole Classic, anticipazioni 20 maggio 2020: Serena ha deciso cosa fare con Tommaso

Un posto al sole torna mercoledì 20 maggio 2020 su Rai3 alle 20:45 in versione Classic e le anticipazioni ci riportano al momento della sofferta decisione di Serena rispetto a Tommaso.

Nunzio seguirà Alfonso nel raid punitivo? Mentre Filippo è sempre più stranito dal comportamento di Serena, quest'ultima prenderà un'inaspettata decisione. Non avendo più avuto sue notizie, Guido inizia a sperare che Virgilio non darà seguito alle sue minacce di richiesta di un risarcimento.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per mercoledì 20 maggio 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.