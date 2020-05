Un posto al sole Classic, anticipazioni 14 maggio 2020: Nunzio si mette nei guai

Un posto al sole torna giovedì 14 maggio 2020 su Rai3 alle 20:45 in versione Classic e le *anticipazioni non sono portatrici di buone notizie per Franco e Angela, in pena per Nunzio.

Attirato da una proposta allettante di Alfonso, Nunzio finisce col sottrarsi ai suoi obblighi scolastici, scatenando la preoccupazione di Franco e Angela. Messa spalle al muro dal ricatto di Ferri, Greta troverà in Ferdinando un inaspettato alleato che la incoraggerà a non arrendersi. Cederà la Fournier alla richiesta di Ferri? Manuela per risolvere un'emergenza economica sarà costretta a chiedere aiuto a Niko... come reagirà il ragazzo?

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per giovedì 14 maggio 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.