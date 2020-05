Un posto al sole Classic, anticipazioni 12 maggio 2020: Marina si è illusa ancora su Roberto Ferri

Un posto al sole torna martedì 12 maggio 2020 su Rai3 alle 20:45 in versione Classic e le anticipazioni sono un'amara presa di coscienza da parte di Marina davanti alla reazione di Roberto Ferri a quanto accaduto tra Greta e Rizzo.

Greta vivrà momenti di forte angoscia per le condizioni di Ferdinando mentre Marina constata che Roberto è ancora innamorato della donna. Serena, aiutata da Manuela, riflette sul rapporto con Tommaso, che nel frattempo cercherà di farsi perdonare da Filippo per la sua "invadenza". Giulia si prepara per andare a cena da Adriana ma sta per scoprire di essere stata "incastrata".

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per martedì 12 maggio 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.