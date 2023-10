Un Posto al Sole: anticipazioni delle trame per le puntate dal 9 al 13 ottobre 2023

Ecco le anticipazioni delle trame di Un Posto al Sole per le puntate in onda su Rai 3 dal 9 al 13 ottobre 2023

Ecco le trame delle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 alle 20:50. Le anticipazioni si riferiscono agli episodi in onda dal 9 al 13 ottobre2023. La serie ambientata a Napoli, arrivata alla 27esima stagione, viene trasmessa dal lunedì al venerdì. Come sempre si potrà seguire Un posto al sole in live streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile riguardare, nella sezione On Demand, anche le puntate precedenti.

Un posto al Sole: anticipazioni della settimana

Lunedì 9 ottobre: I dubbi di Mariella su Silvia

Lara è fuori controllo dopo aver capito di aver perso la sua personale battaglia con Marina per riconquistare Ferri e la situazione potrebbe avere un epilogo sorprendente quanto drammatico. Silvia dovrà fare i conti con la novità comunicata da Giancarlo e Mariella si interrogherà con Guido su quali siano i reali sentimenti dell'amica.

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Michele sarà impegnato in una trasmissione su un tema di attualità tanto importante quanto potenzialmente divisivo. Diana cercherà Nunzio, dal canto suo felice di poter restituire una piccola parte del prestito ricevuto da Michele. Ma le cose potrebbero andare in maniera diversa da quanto auspicato.

Martedì 10 ottobre: Lara vuole fermare Roberto

Marina, consapevole che Ida le ha salvato la vita, le starà accanto, cementando il rapporto con lei. Lara proverà a fermare Roberto prima di darsi alla fuga. Ma Ferri potrebbe avere più risorse di quante lei immagini. Memore dei dubbi instillati da Mariella, Silvia prenderà una importante decisione che riguarda Giancarlo, ma la sua scelta non avrà un impatto indolore per Otello. Michele avrà una giornata difficile in radio e la cosa giocherà a favore di Nunzio risolvendogli un problema che altrimenti non avrebbe saputo come affrontare.

Mercoledì 11 ottobre: Silvia, Giancarlo ed Otello: una convivenza complicata

Dopo aver preso una difficile decisione su Lara, Roberto avrà da temere per le possibili conseguenze. Silvia e Giancarlo sperimentano i primi buffi inconvenienti della convivenza con Otello, Filippo e Michele hanno posizioni contrastanti sulla linea editoriale della radio. Deciso a dare una scossa alla vita sentimentale del padre, Jimmy chiede di passare più tempo con Micaela.

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Giovedì 12 ottobre: Giulia sta per scoprire la verità su Luca

Un piccolo incidente costringerà Jimmy a confrontarsi con la malattia di Bricca, mentre Giulia comincia a intravedere nello strano comportamento di Luca qualcosa che lo tormenta... scoprirà la verità?

Dopo la minaccia di Lara, di dire tutta la verità su Tommaso, Ferri e Marina riflettono inquieti sulle dirompenti conseguenze che ne deriverebbero. Una diversità di vedute tra Filippo e Michele in radio rischia di creare tra i due un clima di forte tensione.

Venerdì 13 ottobre: Il confronto tra Viola e Damiano

Viola e Damiano non hanno più parlato di quanto successo tra loro due, ma un nuovo incontro chiarificatore potrebbe allontanarli per sempre o far riemergere il sentimento reciproco che li anima.

Giulia comincia a sospettare che Luca nasconda qualcosa che lo tormenta e proverà a capire se è così. Bice ha un nuovo colloquio con Alberto in merito alla causa di separazione, Guido incontra di nuovo Gerry che sta sfogando il proprio malessere nel cibo e prova ancora a entrare in confidenza con lui.