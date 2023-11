Un Posto al Sole: anticipazioni delle trame per le puntate dal 6 al 10 novembre 2023

Ecco cosa succederà questa settimana a Un Posto al Sole: anticipazioni delle trame per le puntate in onda su Rai 3 dal 6 al 10 novembre 2023.

Ecco le trame delle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 alle 20:50. Le anticipazioni ci svelano cosa succederà nella settimana che va dal 6 al 10 novembre 2023. La serie ambientata a Napoli, arrivata alla 27esima stagione, viene trasmessa dal lunedì al venerdì. Come sempre si potrà seguire Un posto al sole in live streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile riguardare, nella sezione On Demand, anche le puntate precedenti.

Un posto al Sole: Anticipazioni della settimana

In Un posto al sole, la trama poliziesca si intensifica quando la banda di Eduardo scopre che Damiano si è infiltrato per tradirli. Damiano, coinvolto anche in una relazione con Viola, la moglie del capo Nicotera, si distrae dall'indagine, mettendosi in seri guai.

Nel frattempo, Rosa, innamorata di Damiano, spera di essere accanto a lui, specialmente considerando il legame con Manuel, il figlio avuto insieme. La storia si snoda tra intrighi amorosi e tensioni poliziesche.

Lunedì 6 novembre: Il pericolo incombe su Damiano

Dispiaciuti per le ripercussioni che la loro scelta sortirà sulle persone a loro care, Viola e Damiano sembrano pronti ad affrontarne le conseguenze della loro storia. Ma l'uomo è all'oscuro del pericolo che incombe sempre più su di lui e che potrebbe tragicamente concretizzarsi.

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Niko si renderà conto di essere emotivamente legato a Manuela, più di quanto pensasse. Intanto Serena, dopo una recrudescenza della guerra "Altieri-Cirillica" che lascerà il segno fra Guido e la moglie, invita Manuela a essere schietta con Niko, proprio perché tiene a lui.

Martedì 7 novembre: Attesa e tensione per una vittima

Un crimine efferato lascerà molti col fiato sospeso sulla sorte della vittima. Eugenio noterà qualcosa che potrebbe aprirgli gli occhi. Manuela troverà il coraggio di raccontare a Niko di lei e Costabile?

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Dopo l'ennesima discussione con Guido, per Mariella è arrivato il momento di riflettere sul suo comportamento.

Mercoledì 8 novembre: Le relazioni a rischio, Eugenio e Viola

Familiari e amici attendono ansiosi notizie sulla vittima del crimine. Eugenio sembra prendere sempre più coscienza del motivo per cui la crisi con Viola è ormai irreversibile.

Malgrado le resistenze e le gelosie simpaticamente naif di Mariella, il nipote e Manuela si rivelano una coppia sempre più affiatata, come Filippo e Serena avranno modo di constatare.

Giovedì 9 novembre: Le rivelazioni Shock di Viola

Viola, sapendo di dargli un grande dolore, affronta l'inevitabile e confessa la verità al marito. Nunzio è sempre più inquieto e poco focalizzato sul lavoro, Silvia e Rossella sono alle prese con un passo importante in vista del matrimonio della ragazza: la scelta dell'abito da sposa.

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Sorpresa da una rivelazione fattale da Speranza e ancora preoccupata per il rapporto tra Manuela e Costabile, Mariella vorrebbe organizzare una cena con tutti i nipoti.

Venerdì 10 novembre: Lara e Marina, nuova resa dei conti

Lara sembra convinta che quelle siano le ultime ore che trascorrerà in carcere, Marina, decisa a eliminarla dalla sua vita e da quella di Roberto, potrebbe aver trovato il modo per risolvere definitivamente il problema.

Dopo il duro e difficile confronto con Eugenio, Viola cercherà la vicinanza di Damiano il quale però, potrebbe non essere d'accordo.