Un Posto al Sole: anticipazioni delle trame per le puntate dal 4 al 7 settembre 2023

Ecco le anticipazioni delle trame di Un Posto al Sole per le puntate in onda su Rai 3 dal 4 al 7 settembre 2023

Ecco le trame delle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 alle 20:50. Le anticipazioni si riferiscono agli episodi dal 4 al 7 settembre 2023. La serie ambientata a Napoli, arrivata alla 27esima stagione, questa settimana viene trasmessa da lunedì a giovedì. Come sempre si potrà seguire Un posto al sole in live streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile riguardare, nella sezione On Demand, anche le puntate precedenti.

Un posto al sole, anticipazioni di lunedì 4 settembre

Nunzio scopre amareggiato che Rossella ha accettato di sposare Riccardo, ma lei manifesta qualche incertezza e Riccardo le chiede se sia sicura della sua scelta. Grazie a Speranza, Giulia scopre che Bricca potrebbe avere qualche problema di salute. Mariella si convince a scusarsi con Serena ma cade vittima delle trame di Guido che ha deciso di farle abbassare un po' la cresta.

Episodio di martedì 5 settembre: La salute di Bricca preoccupa Luca

Dopo aver accettato la proposta di matrimonio di Riccardo, Rossella sembra nutrire i primi dubbi. Nunzio, intanto, incrocerà al Vulcano un'affascinante conoscenza di Alberto. Sembra farsi ormai sempre più strada l'ipotesi che Bricca sia affetta da demenza senile e Luca non sembra viverla bene. Mariella cerca di ricucire lo strappo con Serena ma le cose non andranno come immagina.

Mercoledì 6 settembre: Il tentativo di Raffaele di fare da paciere fallisce

Antonio sente la mancanza di Manuel. Raffaele cerca inutilmente di spezzare una lancia in favore di Rosa con Viola ma quest'ultima farà una scoperta sconvolgente. Riccardo, Rossella e i suoi familiari sono sempre più proiettati verso le nozze. Nunzio troverà un modo per distrarsi e prendersi una piccola vendetta su Alberto. Un evento imprevisto e traumatico costringerà Giulia a fare i conti con il futuro.

Viola indaga su Damiano ed Eduardo nella puntata di giovedì 7 settembre

Marina e Silvana vanno via da Palazzo Palladini, mentre Lara continua a insinuarsi nella vita di Roberto che però comincia ad avere dei dubbi sul fatto che il bambino sia davvero suo figlio. Viola è turbata per il fatto di aver visto lo scambio di denaro tra Damiano ed Eduardo e potrebbe avere in mente qualcosa per indagare. Giulia è distrutta per le condizioni di salute di Bricca e non sembra trovare il giusto supporto da parte di Luca.

