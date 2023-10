Un Posto al Sole: anticipazioni delle trame per le puntate dal 23 al 27 ottobre 2023

Ecco cosa succederà questa settimana a Un Posto al Sole: anticipazioni delle trame per le puntate in onda su Rai 3 dal 23 al 27 ottobre 2023.

Ecco le trame delle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 alle 20:50. Le anticipazioni ci svelano cosa succederà nella settimana che va dal 23 al 27 ottobre 2023. La serie ambientata a Napoli, arrivata alla 27esima stagione, viene trasmessa dal lunedì al venerdì. Come sempre si potrà seguire Un posto al sole in live streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile riguardare, nella sezione On Demand, anche le puntate precedenti.

Un posto al Sole: Anticipazioni della settimana

La settimana che va dal 9 al 13 ottobre 2023 di Un posto al Sole inizia con Manuela che, stufa della monotonia, decide di cambiare vita. Tra intrecci amorosi e pericoli imminenti, i personaggi affrontano sfide emotive. Viola riflette sulla sua relazione con Damiano, mentre Michele e Filippo si scontrano sulla gestione radiofonica. Luca affronta la sua malattia con Giulia, e Marina deve fare scelte difficili. La famiglia Crovi vive conflitti, e nuove scoperte minacciano di sconvolgere gli equilibri.

Lunedì 23 Ottobre: Una svolta nella vita di Manuela

Intraprendente e desiderosa di cambiare la sua routine, Manuela decide di dare una svolta alla sua vita, stufa di uno stile di vita limitato tra studio, casa e baby-sitting. La notizia che Niko è uscito con un'altra ragazza la ferisce, spingendola a prendere decisioni drastiche. Grazie all'aiuto di Filippo, Ferri realizza quanto sia cambiato. Nel frattempo, Michele si confronta con un radioascoltatore accalorato, mettendo a dura prova il tono del suo programma.

Martedì 24 Ottobre: Pericoli incombenti e relazioni complesse

Mentre Viola riflette sull'idea di parlare con Eugenio riguardo alla sua storia con Damiano, un pericolo si profila sull'uomo, complicando ulteriormente la situazione. Manuela, dopo essere stata con Costabile, sembra superare il suo blocco emotivo, ma riuscirà lui a farle dimenticare Niko? Nel frattempo, Michele e Filippo si scontrano nuovamente sulla gestione del programma radiofonico.

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Mercoledì 25 Ottobre: Confronti difficili e sogni di amore

Luca trova il coraggio di parlare a Giulia della sua malattia? Damiano, ignaro delle tensioni crescenti tra Eduardo e Tony, sogna di vivere il suo amore con Viola alla luce del sole. Otello, nonostante la sua età, desidera andare a Indica in moto, ma Raffaele e Renato cercano di dissuaderlo. Rosa si rende conto di essere definitivamente fuori dalla vita di Luca.

Giovedì 26 Ottobre: Convinzioni e rivelazioni emotive

Roberto cerca disperatamente di convincere Marina a cambiare le sue intenzioni per evitare di perdere Tommaso. Luca, in crisi, teme di diventare un peso per Giulia e affida i suoi timori alle pagine del diario. Nel frattempo, Raffaele e Renato escogitano un piano per impedire a Otello di partire in moto per Indica.

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Venerdì 27 Ottobre: Conflitti familiari e nuove scoperte

Marina cede alle condizioni di Lara, ma una scoperta all'orizzonte minaccia di sconvolgere i suoi piani. Rossella è rammaricata quando scopre che nessun membro della famiglia Crovi parteciperà al suo matrimonio. Massaro si trova a confrontarsi con le sfide del passato.