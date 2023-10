Un Posto al Sole: anticipazioni delle trame per le puntate dal 16 al 20 ottobre 2023

Ecco cosa succederà questa settimana a Un Posto al Sole: anticipazioni delle trame per le puntate in onda su Rai 3 dal 9 al 13 ottobre 2023.

Ecco le trame delle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 alle 20:50. Le anticipazioni ci svelano cosa succederà nella settimana che va dal 9 al 13 ottobre 2023. La serie ambientata a Napoli, arrivata alla 27esima stagione, viene trasmessa dal lunedì al venerdì. Come sempre si potrà seguire Un posto al sole in live streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile riguardare, nella sezione On Demand, anche le puntate precedenti.

Un posto al Sole: anticipazioni della settimana

Lunedì 16 ottobre: Viola è sempre più presa da Damiano

Dopo la fine della loro relazione Clara cerca di sottrarsi all'ingerenza di Eduardo che, però, non sembra disposto ad assecondarla. Incapace di soffocare i sentimenti per Damiano, Viola appare sempre più sotto pressione. Giancarlo riesce a conquistare Otello, ma Silvia non sembra la persona più innamorata del mondo.

Martedì 17 ottobre: Equilibri Instabili

Viola fa fatica a trovare un equilibrio nel suo ménage familiare. Scosso da quello che è successo tra lui e Clara, Eduardo diventa intrattabile anche con i suoi. Per via delle proteste di Ferri e dello zelo di Otello, Raffaele potrebbe trovare una brutta sorpresa al suo ritorno.

Mercoledì 18 ottobre: Damiano fa un tentativo con Eduardo

Viola si confida con Diego, ammettendo la sua grande confusione emotiva. Damiano fa un ulteriore passo nella sua opera di convincimento: riuscirà a portare Eduardo dalla propria parte? Ida torna a casa, accolta da Roberto e Marina, mentre Lara potrebbe avere ancora delle carte da giocare. Guido e Mariella trovano finalmente il coraggio di parlare a Bice del modo in cui tratta suo figlio Gerry, ma la reazione della donna non è quella che si aspettavano.

Giovedì 19 ottobre: Lara scoprirà le sue carte?

La strana richiesta di Lara di vedere Tommy spingerà Ferri e Marina a riflettere sulle reali intenzioni della donna e a domandarsi cosa stia tramando. Damiano, facendo appello alla loro vecchia amicizia, cerca di convincere Eduardo a rinunciare alla vita criminale. Mariella e Guido si troveranno a gestire una difficile situazione a casa con Gerry "terzo incomodo".

Venerdì 20 ottobre: Rossella si confronta con Nunzio

Roberto è sempre più preoccupato che Lara possa togliergli Tommaso, Marina sembra disposta a tutto pur di uscire dall'incubo in cui sono piombati. Tra gli straordinari sul lavoro e le uscite con Diana, Nunzio sembra tirare un po' troppo la corda. Rossella, intanto, decide di confrontarsi con lui sul menù per il suo matrimonio. L'arrivo di Speranza a casa di Guido e Mariella sembra finalmente risvegliare in Gerry un nuovo interesse oltre al cibo.