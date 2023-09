Un Posto al Sole: anticipazioni delle trame per le puntate dall’11 al 15 settembre 2023

Ecco le anticipazioni delle trame di Un Posto al Sole per le puntate in onda su Rai 3 dall'11 al 15 settembre 2023

Ecco le trame delle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 alle 20:50. Le anticipazioni si riferiscono agli episodi dall'11 al 15 settembre 2023. La serie ambientata a Napoli, arrivata alla 27esima stagione, viene trasmessa dal lunedì al venerdì. Come sempre si potrà seguire Un posto al sole in live streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile riguardare, nella sezione On Demand, anche le puntate precedenti.

Un posto al sole, anticipazioni di lunedì 11 settembre

I gravi sospetti di Viola su Damiano e sui suoi rapporti con Eduardo si addensano, mentre Rosa, vedendo la ragazza e il suo ex insieme, dovrà fare i conti con la gelosia. Di ritorno dalle vacanze, Niko apprenderà la novità su Bricca e rivelerà alla madre le intenzioni di Franco in merito alla Terrazza, spiazzandola. Micaela convince Serena a fare da Cupido per la sorella che ha trascorso un'estate di clausura, Manuela rivedrà Niko, non senza una forte emozione in entrambi.

Episodio di martedì 12 settembre: L'Arte della Distrazione di Micaela

Un posto al sole: una scena della serie Rai

I rapporti fra Rosa, gelosa di Viola, e Damiano si fanno sempre più tesi, Viola manifesterà i propri dubbi sulla ex guardia del corpo a Eugenio, ma non tutto è sempre come appare. Nonostante Niko cerchi di mediare, Giulia si oppone alle intenzioni di Franco mentre dedicherà la propria attenzione alla gestione della salute di Bricca. Preoccupata per la sorella, Micaela metterà a punto un piano per distrarre Manuela dallo studio e riportarla allo stile di vita Cirillo, ma le cose non andranno come previsto.

Mercoledì 13 settembre: Damiano rischia per amore di Viola

Lara spera di tornare presto al centro della vita di Roberto ma lui rompe gli indugi e prende una decisione, troppo a lungo rimandata. Il perdurante interesse sentimentale verso Viola spinge Damiano a esporsi eccessivamente nei confronti di Eduardo e del suo clan, fino a rischiare la propria incolumità. Il divertente ma strampalato piano di Micaela per smuovere Manuela e risvegliare in lei l'interesse per Costabile produrrà gli effetti sperati?

La mossa di Massaro nella puntata di giovedì 14 settembre

Tra Lara e Roberto si avvicina il momento della resa dei conti. Ormai deciso a fare il test del Dna, Ferri potrebbe smontare il castello di bugie che Lara ha costruito intorno a Tommy. Nunzio riceve da Silvia una notizia che potrebbe metterlo in difficoltà con Michele. Massaro torna alla carica con Guido cercando la sua complicità, ma stavolta qualcuno potrebbe intromettersi nei suoi piani.

Venerdì 15 settembre: Nell'ultimo episodio della settimana ci saranno gelosie e confronti

Un posto al sole: una scena della serie Rai

L'appello di Roberto per chiedere perdono a Marina non sembra sortire l'effetto sperato e mentre Lara tenta il tutto per tutto per riguadagnare il terreno perduto, chiedendo a Filippo di far ragionare il padre per il bene di Tommaso, Marina è in partenza per Londra. Alberto non sembra aver rinunciato a frequentare Diana, ma la donna, che non disdegna la sua corte, è intrigata anche da un altro uomo. Il tentativo di Mariella di far ragionare Sergio, circa il suo comportamento sbagliato e irrispettoso nei confronti di Bice, avrà un esito imprevisto, che susciterà la gelosia di Guido.