Un Posto al Sole: anticipazioni delle trame dal 17 al 21 aprile 2023 su Rai 3

Ecco le trame di Un posto al sole in onda su Rai3 alle 20:50. Le anticipazioni si riferiscono alle puntate in onda dal 17 al 21 aprile 2023. La serie ambientata a Napoli, arrivata alla 27esima stagione, viene trasmessa dal lunedì al venerdì.

Come sempre si potrà seguire Un posto al sole in live streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile riguardare, nella sezione On Demand, anche le puntate precedenti.

Lunedì 17 aprile

Le manovre di Lara riescono a intensificare la tensione tra Ferri e Marina, spingendo la donna verso Arnaud. Di fronte alla concreta possibilità di perdere il lavoro, Franco è costretto a fare uno sconfortante bilancio della propria vita lavorativa. Diego e Nunzio si devono confrontare con la necessità di rilanciare il Caffè Vulcano nonostante i timori di Silvia, refrattaria a qualsiasi tipo di investimento.

Martedì 18 aprile

Rosa cova rancore nei confronti di Damiano. Viola cerca di andare avanti con la propria vita. Ma un incontro imprevisto con l'ex guardia del corpo potrebbe avere delle serie conseguenze per entrambi. Nonostante Roberto imponga dei limiti a Lara e Marina eviti di dare spazio ad Arnaud nella propria vita, la distanza fra i due continua a crescere. Deciso a non lasciare nulla di intentato per risanare le entrate del Vulcano, Nunzio riuscirà a convincere Silvia ad assoldare una social media manager un po' particolare.

Mercoledì 19 aprile

Incapace di rassegnarsi alla fine della storia con Diana, Alberto deve arginare i crescenti sospetti di Clara, ma una testimone inaspettata potrebbe smentirlo. Pur con diverse implicazioni, Viola e Rosa avvertono ancora un forte legame con Damiano. L'incontro casuale col marito di Bice sconvolgerà la tranquilla uscita di Guido e Michele.

Giovedì 20 aprile

Il video girato da Micaela al Vulcano rischia di far esplodere una bomba mettendo a repentaglio la reputazione di Alberto e il suo rapporto con Clara. Lara continua con il suo comportamento invadente e manipolatorio a seminare tensioni e divisioni tra Roberto e Marina, Guido e Michele dovranno gestire una difficile e imbarazzante situazione al pub.

Venerdì 21 aprile

Le tensioni tra Roberto e Marina, anche per via della presenza di Arnaud, sembrano finalmente placarsi, ma in quella serenità appena ritrovata irromperà una nuova emergenza che riguarda Lara e il bambino. Clara realizzerà di essersi illusa per l'ennesima volta nei confronti di Alberto e lui si ritroverà di nuovo solo. Guido e Michele commentano la scioccante uscita con Massaro, ma a quanto pare i guai non sono ancora finiti.