Un Posto al Sole: anticipazioni delle trame dal 22 al 26 maggio 2023

Ecco le trame di Un posto al sole in onda su Rai3 alle 20:50. Le anticipazioni si riferiscono alle puntate in onda dal dal 22 al 26 maggio 2023. La serie ambientata a Napoli, arrivata alla 27esima stagione, viene trasmessa dal lunedì al venerdì.

Come sempre si potrà seguire Un posto al sole in live streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile riguardare, nella sezione On Demand, anche le puntate precedenti.

Lunedì 22 maggio

Ferri si affeziona sempre di più a quello che crede essere suo figlio e inevitabilmente a Lara. Ida, la vera madre di Tommaso, pentita di aver dato via il suo bambino, sta per prendere una decisione che rischia di stravolgere per sempre la vita di Lara. Dopo un confronto con la zia, Speranza decide di scendere in campo contro Micaela per riprendersi il suo uomo che nel frattempo sarà travolto dall'intraprendenza della Cirillo.

Martedì 23 maggio

Alterata per quella che immagina essere un'impresa vile di Sabbiese, Giulia intende affrontare il criminale, senza pensare che le conseguenze per lei potrebbero rivelarsi molto gravi. Lara sente di guadagnare punti agli occhi di Ferri, il cui rapporto con Marina è sempre più teso, ma una minaccia potrebbe far saltare i suoi piani. Alla ricerca di un chiarimento con Micaela, Speranza potrebbe involontariamente cadere nel tranello da lei ordito scaltramente a discapito dell'amor proprio del povero Samuel.

Mercoledì 24 maggio

Convinta che sia stato Eduardo a picchiare Imma, Giulia lo affronta pubblicamente. Ormai prossimo ad assumere il ruolo di primario al San Filippo, Luca ritorna a Napoli. Sebbene scelga di non confrontarsi con Speranza, Samuel è molto deluso dalla scarsa fiducia che la fidanzata ripone nel suo talento musicale.

Giovedì 25 maggio

Ultimati i preparativi, Guido e Mariella sono pronti a partire per la crociera ma, nonostante l'allegria generale, Guido teme che l'esuberanza di Bice per un verso e quella di Massaro per un altro, possano rovinargli la vacanza. Il trasferimento di Luca a Napoli procede con qualche inconveniente, Rosa, sollecitata da Angela e Franco, proverà nuovamente a mettere in riga Eduardo ma la situazione potrebbe essere già fuori controllo con grande sconforto di Giulia.

Venerdì 26 maggio

Lara pensa di aver liquidato la vera madre di Tommaso e prosegue nel suo piano di riavvicinamento a Roberto, Ida però si è messa in viaggio per Napoli, determinata a riprendersi suo figlio. Guido e Mariella si godono la loro vacanza in crociera, Niko si troverà a gestire una spiacevole situazione con Alberto a causa delle gemelle Cirillo.