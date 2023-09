Un Posto al Sole: anticipazioni delle trame dal 2 al 6 ottobre 2023 su Rai 3

Ecco le anticipazioni di Un Posto al Sole per le puntate in onda su Rai 3 dal 2 al 6 ottobre 2023

Ecco le trame di Un posto al sole in onda su Rai 3 alle 20:50. Le anticipazioni si riferiscono alle puntate in onda dal 2 al 6 ottobre 2023. La serie ambientata a Napoli, arrivata alla 27esima stagione, viene trasmessa dal lunedì al venerdì. Come sempre si potrà seguire Un posto al sole in live streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile riguardare, nella sezione On Demand, anche le puntate precedenti.

Un posto al Sole: anticipazioni della settimana

Lunedì 2 ottobre: scelte difficili e l'affetto per Renato

Incredula e sconcertata dalla rivelazione che la vita di Damiano sia in pericolo perché sta agendo in collaborazione con la polizia, Viola deciderà di assecondare l'appello di Rosa per convincerlo a fare un passo indietro? Nel giorno della festa dei nonni Renato e Otello, dopo essersi lamentati per non essere tenuti nella giusta considerazione dai propri familiari, scopriranno di essere circondati da una famiglia unita che vuole loro un gran bene.

Martedì 3 ottobre: Alberto riceve un inaspettato due di picche

Deciso a continuare a corteggiare Diana, anche a rischio di diventare molesto, Alberto riceverà una bella doccia fredda. La vicinanza fra Viola e Damiano farà finalmente esplodere la passione fra loro, ma l'appello di Viola affinché l'uomo lasci l'incarico da infiltrato potrebbe cadere nel vuoto. Reduce dalla festa dei nonni, Renato proverà una certa nostalgia nei riguardi di Giulia ma poi troverà rifugio nell'amicizia di Otello.

Mercoledì 4 ottobre: Samule stoppa Micaela

Ida, suggestionata da Lara sulle recondite intenzioni di Roberto e Marina, sembra maturare una nuova decisione. Samuel si sforza di contenere le avances di Micaela per non tradire di nuovo Speranza, Nunzio non si cura delle conseguenze del proprio comportamento e non rinuncia a nessuna conquista femminile. Mariella riesce a convincere Bice a procedere con una separazione pacifica, Guido ascolta con insofferenza il suo atteggiamento cinico e sprezzante nei confronti del figlio Gerry.

Giovedì 5 ottobre: Un doloroso tuffo nel passato per Guido

Fomentata da Lara, Ida ancora non si fida di Roberto e Marina, tanto da provare a fuggire col bambino. Marina cercherà di conquistare la fiducia della donna rievocando un ricordo per lei molto straziante. Dopo l'ennesima notte fatta di eccessi e frequentazioni occasionali, Nunzio decide di parlare con Rossella per scusarsi con lei. Assistendo al modo in cui Bice parla del figlio Gerry, Guido rivive il suo traumatico passato e Mariella sembra non essere in grado di capirne lo stato d'animo.

Venerdì 6 ottobre: Una notizia scuote Silvia

Marina e Roberto fanno a Ida un'importante proposta. Lara, intanto, sembra decisa a tutto pur di vendicarsi di Marina. Michele continua a fare i conti con la separazione da Silvia, che sta per ricevere una notizia che proprio inaspettata. Guido, deciso a dare una mano a Gerry, prova a parlargli ma il suo tentativo non sembra andare a buon fine.