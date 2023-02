Un Posto al Sole: anticipazioni delle trame dal 13 febbraio al 17 febbraio 2023

Ecco le anticipazioni delle trame di Un posto al sole riferite alle puntate in onda dal 13 al 17 febbraio 2023: la soap va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3. La serie ambientata a Napoli, arrivata alla 27esima stagione, viene trasmessa su Rai3, dal lunedì al venerdì alle 20:50.

Come sempre si potrà seguire Un posto al sole in live streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile riguardare in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.

Lunedì 13 febbraio

Silvia sembra ritrovare un po' di ottimismo e cerca nuove iniziative per rilanciare il Vulcano quando le arriva una notizia che la fa immediatamente precipitare nello sconforto, in quel momento così buio troverà qualcuno pronto a sostenerla. Grazie ad Ornella, Rossella ha una nuova conferma del difficile carattere di Riccardo. Cerruti si appresta a chiudere la sua storia appena cominciata.

Martedì 14 febbraio

Manuela continua a soffrire per la distanza che Niko ha imposto fra loro. Micaela riuscirà a mettere zizzania fra la sua gemella e Serena, ma una sorpresa inaspettata la sera di San Valentino riuscirà a riportare l'umore di Serena alle stelle. Sebbene le intemperanze lavorative di Riccardo continuino a creare tensione fra lui e Rossella, l'uomo riuscirà a farsi perdonare. Michele è sempre più preso da Silvia, ma lei, che sembra coinvolta, dovrà destreggiarsi fra l'ennesimo contrattempo al Vulcano e il senso di colpa verso Giancarlo.

Mercoledì 15 febbraio

Il giorno in cui Raffaele e Viola sono chiamati a testimoniare al processo contro Valsano è arrivato ma l'andamento dell'udienza sarà tutt'altro che scontato. Temendo di risvegliare sentimenti che sembravano sopiti, Silvia si impone di prendere un po' le distanze da Michele. Intanto Riccardo, dimostrando di tenere a Rossella, cerca di stemperare la tensione con Ornella. Determinata ad aiutare Manuela, Micaela escogita un piano per farle dimenticare Niko.

Giovedì 16 febbraio

Un imprevisto costringerà Clara a recarsi di nuovo nel suo quartiere d'origine, contravvenendo al divieto stabilito da Alberto la settimana precedente. Reduce dall'interrogatorio al processo Valsano, Viola proverà un doloroso di impotenza e di disfatta, temendo che la sua deposizione possa aver involontariamente favorito Valsano. Il matrimonio di Marina e Roberto è ormai alle porte, ma un piccolo incidente getterà un'ombra di inquietudine sulla gioia di Marina.

Venerdì 17 febbraio

Dopo lo scontro con Eduardo Sabbiese, intervenuto per difendere Clara, Alberto vorrà vederci più chiaro sul conto dell'uomo.