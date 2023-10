Un Posto al Sole: anticipazioni delle trame per le puntate dal 30 ottobre al 3 novembre 2023

Ecco cosa succederà questa settimana a Un Posto al Sole: anticipazioni delle trame per le puntate in onda su Rai 3 dal 30 ottobre al 3 novembre 2023

Ecco le trame delle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 alle 20:50. Le anticipazioni ci svelano cosa succederà nella settimana che va dal 30 ottobre al 3 novembre. La serie ambientata a Napoli, arrivata alla 27esima stagione, viene trasmessa dal lunedì al venerdì. Come sempre si potrà seguire Un posto al sole in live streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile riguardare, nella sezione On Demand, anche le puntate precedenti.

Un posto al Sole: Anticipazioni della settimana

Raffaele addobba Palazzo Palladini per la festa di Halloween organizzata dal nipotino Antonio. Tra gli invitati c'è Manuel, ma la madre Rosa lo fredda. Damiano si oppone al divieto di Rosa e accompagna Manuel a casa di Viola Bruni. Alla festa, Viola e Damiano iniziano un gioco di seduzione, osservati da Rosa. Viola si incupisce all'arrivo di Eugenio, consapevole che il matrimonio sta perdendo senso.

Lunedì 30 ottobre: Gelosie e seduzioni a Palazzo Palladini

Mentre il pediatra che tenne in cura Tommaso legge un articolo su Lara e comincia a nutrire degli strani sospetti sulla misteriosa malattia che aveva colpito il piccolo, Lara si prepara a lanciare una nuova provocazione contro Ferri e Marina in vista del battesimo del bambino. La festa di Halloween organizzata da Antonio a palazzo, sarà oggetto di un nuovo momento di gelosia da parte di Rosa nei confronti di Viola.

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Martedì 31 ottobre: Damiano e Viola non si nascondono più?

La situazione sembra davvero difficile per Marina che fa sempre più fatica più ad accettare le continue provocazioni di Lara. Intanto, il pediatra che ha avuto in osservazione Tommaso nel periodo in cui il bambino stava male, cerca di mettersi in contatto con Roberto. Damiano e Viola non riescono più a nascondere i sentimenti che provano l'uno per l'altra, Rosa sembra essere sempre più gelosa. In procinto di godersi Napoli, i turisti ospiti della Terrazza ricevono i preziosi consigli di Raffaele.

Mercoledì 1° novembre: La scioccante scoperta di Roberto

I sospetti del pediatra Correale sulla misteriosa febbre che tormentava Tommaso scuotono Roberto e aprono un nuovo sconvolgente squarcio sulla personalità disturbata di Lara. Viola si sta abituando alla lenta agonia del proprio matrimonio, Rosa deve rassegnarsi all'idea di aver perso Damiano per sempre. Diana intuisce che Nunzio provi un sentimento per Rossella che va oltre l'amicizia.

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Giovedì 2 novembre: Nuovo scontro tra Mariella e le gemelle Cirillo

Il duro confronto con Lara darà a Ferri la conferma che i sospetti di Correale sono fondati, mentre Marina torna alla carica con la sua proposta di liberarsi di lei. Damiano cerca di carpire da Eduardo informazioni utili per la polizia, ma Sabbiese sembra voler ancora una volta mettere alla prova la sua fedeltà. Una scoperta inaspettata metterà Mariella sul piede di guerra riaccendendo le ostilità con le gemelle Cirillo.

Venerdì 3 novembre: Damiano è ad un bivio decisivo

Viola ha un nuovo confronto con i genitori sulla sua intenzione di lasciare Eugenio, Damiano sceglie se andare fino in fondo come poliziotto o proteggere il suo vecchio amico Eduardo. Diego approfondisce la conoscenza di Ida, mentre Marina e Roberto cominciano a mettere in pratica il piano per liberarsi definitivamente di Lara. Niko scopre la relazione tra Manuela e Costabile e ne rimane molto turbato.