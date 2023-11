Un Posto al Sole: anticipazioni delle trame per le puntate dal 13 al 17 novembre 2023

Ecco cosa succederà questa settimana a Un Posto al Sole: anticipazioni delle trame per le puntate in onda su Rai 3 dal 13 al 17 novembre 2023.

Ecco le trame delle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 alle 20:50. Le anticipazioni ci svelano cosa succederà nella settimana che va dal 13 al 17 novembre 2023.

La serie ambientata a Napoli, arrivata alla 27esima stagione, viene trasmessa dal lunedì al venerdì. Come sempre si potrà seguire Un posto al sole in live streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile riguardare, nella sezione On Demand, anche le puntate precedenti.

Un posto al Sole: Anticipazioni della settimana

Marina cerca vendetta contro Lara, ignorando i rischi. Ferri sviluppa una nuova strategia. Damiano è diviso tra Manuel e Viola. Eduardo affronta Tony. Alberto scopre qualcosa su Clara. Filippo propone un'idea per il programma di Michele.

Lunedì 13 Novembre: Intrighi e Vendette

Più razionale di Marina, Ferri invita la consorte a procedure coi piedi di piombo e non prendere iniziative azzardate che potrebbero ritorcersi contro di loro. Marina è così desiderosa di vendetta che potrebbe non dargli ascolto.

Damiano si fa carico delle fragilità del figlio. La relazione segreta tra Micaela e Samuel sta andando avanti in modo sempre più incauto tanto da spingere Nunzio a fare un bel discorso all'amico.

Viola subisce il rancore di Eduardo

Martedì 14 novembre: Crisi e decisioni difficili

Damiano cerca di far sentire a Viola il suo supporto e la sua vicinanza, Eugenio vive un momento di profonda crisi e sembra non riuscire a superare la delusione per quello che è successo.

L'incontro con Gabriella Sebillo non sembra andare nella direzione sperata da Marina. Lara, intanto, scalpita per uscire dal carcere. Deciso a farsi lasciare da Speranza, Samuel comincia a mettere in pratica il suo piano.

Mercoledì 15 novembre: Confronti e nuove prospettive

Rosa è colpita dalla decisione di Damiano di occuparsi di Manuel, Eugenio è carico di rancore nei confronti di Viola, Eduardo dovrà fronteggiare il tentativo di Tony di regolare una volta per tutte i loro conti in sospeso.

Atterrita all'idea di un vero fidanzamento, Micaela incolpa Nunzio di aver convinto Samuel a lasciare Speranza. Una simpatica idea di Filippo potrebbe dare nuova linfa al programma di Michele.

Giovedì 16 novembre: Intrighi e fuga

Determinata a liberarsi di Lara, Marina cerca di convincere Gabriella ad accettare il suo accordo, ma Ferri sembra avere un'idea migliore.

Rossella deve spronare Riccardo

Eduardo, in fuga da Tony e dagli altri camorristi, cercherà rifugio a casa di una persona a lui molto cara. Riccardo, spronato da Rossella, prenderà un'importante iniziativa a lungo rimandata.

Venerdì 17 novembre: Piani e decisioni gravi

Il piano di Roberto e Marina per mettere in cattiva luce Lara nei confronti delle altre detenute, con la complicità di Gabriella Sebillo, sembra dare i suoi primi frutti.

Raffaele vuole liberarsi di Renato

Alberto sorprende Clara in compagnia di Eduardo e ne rimane sconcertato, prendendo una decisione molto grave nei confronti della ragazza.

Un po' sotto pressione Raffaele ha un'idea per togliersi di torno Renato e farlo impegnare in un'attività salutare per il corpo e lo spirito.