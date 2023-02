Un Posto al Sole: anticipazioni delle trame dal 6 al 10 febbraio 2023

Ecco le anticipazioni delle trame di Un posto al sole riferite alle puntate in onda dal 6 al 10 febbraio 2023: la soap va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3. La serie ambientata a Napoli, arrivata alla 27esima stagione, viene trasmessa su Rai3, dal lunedì al venerdì alle 20:50.

Come sempre si potrà seguire Un posto al sole in live streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile riguardare in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.

Lunedì 6 febbraio

Il processo a Lello Valsano inizia ricoprendo con una cappa di ansia e nervosismo tutte le persone coinvolte. Viola e Niko lo affronteranno in modo completamente diverso e, soprattutto, per il giovane avvocato, la difficile giornata avrà un epilogo totalmente imprevisto. Sotto insistenza di Mariella, Cerruti decide di accettare la proposta di Bufalotto e di incontrarlo.

Martedì 7 febbraio

Dopo il momento di vicinanza vissuto con Manuela, Niko non potrà fare a meno di sentirsi in colpa nei confronti di Susanna. La pubblicità negativa che ha investito il Vulcano non accenna a placarsi e Silvia, sempre più in crisi, non sa come uscirne.

Mercoledì 8 febbraio

Rientrata da Londra, Marina vorrebbe concentrarsi sui preparativi del matrimonio ormai imminente ma qualcosa rischia di minare l'armonia con Roberto. Mentre Manuela soffre per essere stata bruscamente allontanata, Niko si impone di voltare pagina. Sentendosi in colpa per aver causato degli attriti tra i genitori, Bianca cerca di farli riavvicinare con un tenero escamotage.

Giovedì 9 febbraio

Mentre Viola e Antonio hanno a che fare con il nuovo agente di scorta, Damiano, nelle vesti di Falco, potrebbe essere coinvolto in una situazione pericolosa che riguarderà anche Giulia, Angela e Clara. Dopo essersi riconciliati, Marina e Roberto danno il bentornata a casa a Silvana, ma un'altra figura è destinata ad intralciare la loro felicità. Ornella deve prendere un'importante decisione riguardo il suo futuro professionale.

Venerdì 10 febbraio

Mentre continuano le incomprensioni tra Riccardo e Rossella, un'emergenza medica porterà Crovi a un duro scontro con Ornella. Angela, Giulia e Clara si ritrovano coinvolte in una sparatoria in pieno giorno che potrebbe segnare l'inizio di una nuova guerra tra i clan nel centro storico. Franco riceve dalla sorella una notizia che lo metterà davanti a una difficile scelta.