Un Posto al Sole: anticipazioni delle trame dal 19 al 23 dicembre 2022

Ecco quello che accadrà in Un posto al Sole dal 19 al 23 dicembre 2022: la soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Un posto al sole torna su Rai3 alle 20:50. Ecco le anticipazioni delle trame dal 19 dicembre al 23 dicembre 2022. La soap ambientata a Napoli è arrivata alla 27esima stagione.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.

Come sempre si potrà seguire la soap in live streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile riguardare in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.

Lunedì 19 Dicembre 2022

Lia ha scoperto che a trovare e rubare il suo tesoro, è stato Alberto. La ragazza non riesce più a tollerare che il Palladini sfoggi i suoi preziosi e dia sfoggio al suo denaro - illecitamente ottenuto. Per questo, stanca di questa situazione, si decide a organizzare un piano per poter riprendere i beni della sua famiglia e per farlo al più presto. Intanto Serena cerca di capire chi sia il responsabile della sparizione dei suoi panni. Tutti gli indizi la portano a Mariella.

Martedì 20 Dicembre 2022

Lia è determinata a riprendersi i suoi averi e Diego vuole aiutarla. Dopo aver però scoperto da Niko che non sarà facile rimettere le mani sui preziosi e dopo un serrato confronto con Lia, il Giordano prenderà una decisione molto difficile e totalmente inaspettata. A scuola, Viola decide di affrontare l'argomento web challenge e quello della fuga, temi ancora molto caldi. Purtroppo questi tasti ancora molto dolenti, finiscono per scatenare la reazione violenta di Bianca. Guido, stanco della guerra tra le Altieri e le Cirillo, cerca di convincere sua moglie Mariella a essere più tollerante verso Serena ma purtroppo la situazione è destinata a degenerare.

Mercoledì 21 Dicembre 2022

Diego è determinato ad aiutare Lia a recuperare i beni della sua famiglia e farebbe di tutto per farle tornare il sorriso. Purtroppo però, l'emergere di un particolare sul passato della Longhi, finirà per farci cambiare idea sulla ragazza. Damiano, grazie all'intervento di Ornella e Viola, capirà che i timori per la salute di suo figlio sono più che fondati. Cercherà quindi di convincere Rosa a prendere provvedimenti. Intanto la guerra tra le Altieri e le Cirillo non accenna a placarsi anzi peggiora di ora in ora.

Giovedì 22 Dicembre 2022

Michele ha proposto di fare una cena pre-natalizia in famiglia ed è tutto pronto per la grande serata. Un imprevisto impedisce però a Rossella e a Riccardo di presentarsi per tempo e l'occasione di passare del tempo in famiglia, rischia di diventare una cena - romantica (?) - di coppia. Intanto Diego convince Lia a chiedere aiuto a Niko per riuscire a rimettere mano ai gioielli e rivendicare i beni della sua famiglia. La Longhi accetta ma solo per evitare che il Giordano scopra le sue reali intenzioni. Damiano confida a Viola qualche particolare in più sul suo rapporto con Rosa e la Bruni approfitta di questo confronto per prendere una decisione riguardo Eugenio e la Vigilia di Natale.

Venerdì 23 Dicembre 2022

Nunzio è sempre più attratto da Alice e dalla sua spensieratezza. Il Cammarota finisce per farsi coinvolgere dall'entusiasmo della ragazza e si prepara a vivere dei momenti di leggerezza. Ma un ritorno inaspettato finirà per rimescolare le carte in tavola... quella di Natale. Intanto Silvia e Michele, che si sono ritrovati a cenare da soli, recupereranno un certo feeling mentre Guido sta per trovarsi faccia a faccia con una sua vecchia conoscenza. Ma di chi si tratterà?