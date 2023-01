Un Posto al Sole: anticipazioni delle trame dal 16 al 20 gennaio 2023

Ecco le anticipazioni delle trame di Un posto al sole riferite alle puntate in onda dal 16 al 20 gennaio 2023. La soap ambientata a Napoli, arrivata alla 27esima stagione, viene trasmessa su Rai3, dal lunedì al venerdì alle 20:50.

Lunedì 16 gennaio

Dopo un teso confronto con Nunzio, Alice prende una difficile decisione che non convince per niente Elena e che potrebbe avere serie ripercussioni sul futuro di entrambi i ragazzi. Viola e Damiano faticano a gestire la tensione che si è creata tra loro. Clara, sempre più dubbiosa dopo il confronto con Diego, cerca di scoprire la verità sul contenuto della cassaforte di Alberto.

Martedì 17 gennaio

Elena continua a nutrire dubbi sulla figlia, ma Alice sporge querela contro Nunzio. Intanto Franco, visto il precipitare della situazione, decide di informare Katia. Damiano interviene sventando una rapina di cui Silvia è vittima, ma quell'episodio crea un ulteriore momento di pericolosa vicinanza con Viola e l'uomo, consapevole che la situazione gli sta sfuggendo di mano, prende una decisione che potrebbe compromettere il suo futuro.

Mercoledì 18 gennaio

Distrutto dai sensi di colpa verso Chiara, Nunzio è disposto ad aggravare la propria posizione agli occhi degli inquirenti pur di recuperare il rapporto con la fidanzata. Intanto, le differenti posizioni rispetto alle accuse lanciate da Alice amplificano le tensioni tra Marina ed Elena e tra Riccardo e Rossella.

Giovedì 19 gennaio

Aiutata da Marika, Clara sta per fare una scoperta che proprio non si aspettava. Lia, intanto, sta per trovarsi faccia a faccia con Alberto Palladini. Deciso a recuperare con Chiara, Nunzio sembra deciso a partire. Elena, intanto, sembra avere dei dubbi sulla verità raccontata da Alice. Decisi a non lasciare Michele da solo, Guido e Mariella lo invitano a pranzo, ma si pentiranno molto presto della decisione.

Venerdì 20 gennaio

Bianca vorrebbe andare a trovare Antonello, ma secondo i genitori non è il momento opportuno. La bambina, a scuola, subisce l'isolamento dai compagni e la situazione potrebbe provocare gravi conseguenze. Dopo la piazzata di Lia al Vulcano, Alberto continua a negare di aver preso i gioielli, ma dovrà vedersela con Clara, che ha scoperto tutto. Per far sentire Michele meno solo, Guido e Mariella provano a pensare a qualche donna da presentargli, ma entrambi giungono a una conclusione sconcertante.