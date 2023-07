Un Posto al Sole: anticipazioni delle trame dal 10 al 14 luglio 2023

Ecco le anticipazioni delle trame di Un Posto al Sole per le puntate in onda su Rai 3 dal 10 al 14 luglio 2023.

Ecco le trame di Un posto al sole, in onda su Rai 3 alle 20:50. Le anticipazioni si riferiscono alle puntate in onda dal 10 al 14 luglio 2023. La serie ambientata a Napoli, arrivata alla 27esima stagione, viene trasmessa dal lunedì al venerdì. Come sempre si potrà seguire Un posto al sole in live streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile riguardare, nella sezione On Demand, anche le puntate precedenti.

Lunedì 10 luglio

Rossella e Nunzio devono gestire un complesso groviglio di sentimenti contrastanti: il ragazzo sfoga il proprio nervosismo e l'insofferenza su Samuel, Rossella rischia di non essere abbastanza concentrata sul lavoro. Filippo e Serena invitano Eugenio e Viola a pranzo per parlare delle vacanze, ma l'atteggiamento di quest'ultima rischia di complicare le cose. Jimmy fa una richiesta che mette in seria difficoltà il nonno.

Martedì 11 luglio

Viola, confidandosi con Raffaele, ammette che la relazione con Eugenio non ha più slancio ed è diventata solo routine. Nunzio continua a tenere per sé i sentimenti che prova per Rossella, la ragazza vive un momento difficile in ospedale per la relazione tesa con Luca. Nel momento in cui Renato sembra costretto a dare una delusione a Jimmy, l'intervento provvidenziale di Giulia salva la situazione.

Mercoledì 12 luglio

Il comportamento eccessivamente affettuoso di Ida nei confronti di Tommaso e i ricordi di Silvana sui motivi che spinsero Lara a licenziarla rischiano di smascherare le bugie della Martinelli. L'inedita sbornia di Eugenio "costringe" Viola a prendere atto della sua sofferenza e della silenziosa crisi in cui è precipitata la loro relazione. Rossella vive con crescente disagio il rapporto col nuovo primario, Giulia fa un'inaspettata proposta a Luca.

Giovedì 13 luglio

Rosa ha uno scontro con Eduardo, perché vorrebbe liberarsi del borsone che lui le ha fatto nascondere in casa. Giulia offre a Luca la possibilità di trasferirsi temporaneamente alla Terrazza. Roberto chiede conto a Lara del comportamento di Ida, riferitogli da Serena, Marina approfondisce con Silvana le circostanze del suo licenziamento. Speranza è sotto esame e non vede l'ora di partire per le vacanze con Samuel, ma al ragazzo viene fatta un'offerta molto interessante da Micaela.

Venerdì 14 luglio

Damiano è sempre più preoccupato dell'influenza che Eduardo possa esercitare su Manuel, il bambino si troverà a vivere una situazione potenzialmente molto pericolosa. Luca accetta l'offerta di Giulia e informa Michele che presto si trasferirà alla terrazza. Grazie alla proposta di Micaela, Samuel scoprirà che forse non è tardi per realizzare il suo sogno.