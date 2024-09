Un Posto al Sole, anticipazioni 27 settembre: Marina interrogata dalla polizia, tensione tra Nunzio e Silvia

Nuovo appuntamento con la soap ambientata a Napoli in onda domani alle 20:50 su Rai 3: la serie, arrivata alla ventinovesima stagione, va in onda dal lunedì al venerdì.

Anticipazioni della trama della puntata di Un posto al sole in onda venerdì 27 settembre su Rai 3, alle 20.50: Ida nasconde un segreto sull'aggressione di Ferri. La serie intreccia le vite di numerosi personaggi, esplorando temi che vanno dalle relazioni familiari e sentimentali, ai problemi sociali e alle vicende legali. La soap è disponibile in live streaming e on demand su RaiPlay.

Anticipazioni di Un Posto al Sole: Manuela racconta a Niko la verità su Costabile

Dopo l'agguato a Ferri, la situazione si complica ulteriormente per Marina, che viene di nuovo convocata dalla polizia. La sua posizione legale potrebbe aggravarsi, rendendo necessario un attento esame delle circostanze che circondano l'incidente. In un colpo di scena, si scopre che anche Ida potrebbe non aver detto la verità riguardo alla notte dell'aggressione, aggiungendo ulteriori interrogativi e tensioni.

Nel frattempo, Manuela, affrontando un notevole imbarazzo, decide di confidare a Niko la disavventura vissuta con il parco archeologico, un evento spiacevole che ha avuto come protagonista Costabile, che per la sua ludopatia ha messo a rischio il progetto della ragazza, il sogno che inseguiva da un'intera vita.

Ida è sospettata per l'aggressione a Ferri

La tensione continua a crescere tra Nunzio e Silvia, che hanno un nuovo scontro riguardo all'ipotesi di ristrutturare il Vulcano, una decisione che ad oggi appare molto controversa. Rossella, nel mezzo di tutto questo, è dispiaciuta per la situazione che si è creata, sentendosi coinvolta nelle dinamiche conflittuali dei suoi amici.