Un Posto al Sole, anticipazioni 8 ottobre: Rosa e Damiano sempre più vicini, Mariella e Guido in crisi

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap per eccellenza della tv italiana. Nell' episodio di mercoledì 8 ottobre troveremo Rosa e Damiano sempre più uniti, accomunati dalla preoccupazione per le sorti di Eduardo che, in attesa del processo, sta provando a rifarsi una vita ma trova ostilità nel quartiere.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Rosa e Pino

La relazione tra Rosa e Pino è giunta al capolinea, finita tra le incomprensioni e l'insofferenza di Pino per il comportamento della fidanzata che, ogni volta, ha dato sempre priorità alla famiglia anziché alla coppia. Inoltre, a peggiorare la situazione, il bacio che Damiano ha dato a Rosa prima che partisse per le vacanze.

Anticipazioni 8 ottobre: Rosa e Damiano sempre più vicini, Mariella e Guido di nuovo in crisi

Mariella

Mariella e Guido sembrano finalmente aver ritrovato un equilibrio dopo un periodo difficile, ma un imprevisto rischia di minare la loro serenità. Un evento inaspettato li mette infatti alla prova, facendo riaffiorare vecchie incomprensioni e gelosie che pensavano di aver superato: in città infatti, è tornata Claudia. Intanto, Castrese continua a vivere momenti di profonda inquietudine: il giovane è tormentato dai sentimenti che prova per Sasà, diviso tra il desiderio di aprirsi e la paura di esporsi troppo.

Nel frattempo, Rosa e Damiano si trovano sempre più uniti dal dolore e dalla preoccupazione per Eduardo. La situazione del ragazzo si fa sempre più drammatica e i due, condividendo la stessa angoscia, finiscono per avvicinarsi ancora di più.

Filippo

Anche Filippo è in un momento delicato: si sente inquieto, tormentato dal desiderio di aiutare suo padre. Roberto Ferri, però, sembra deciso a seguire la propria strada, prendendo una decisione clamorosa e potenzialmente pericolosa che riguarda alcuni detenuti. È un gesto con cui Ferri vuole regolare dei conti rimasti in sospeso, ma che rischia di avere conseguenze imprevedibili.