Un Posto al Sole, anticipazioni 9 luglio: Alberto trova Anna, Rosa vuole dire la verità a Clara

Diego sempre più geloso di Lorenza, mentre Rosa fatica a nascondere la verità su Eduardo a Clara; la Picariello infatti, sta mentendo alla sua amica che, però, si accorge del suo comportamento strano. Nell'episodio di giovedì 9 luglio Alberto riuscirà a scoprire dove si trova Anna, mentre Rosa continuerà ad essere in balia dei sensi di colpa nei confronti di Clara.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata. L'appuntamento è tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Diego e Ida

A cena Diego ha avuto una reazione impulsiva che ha sbalordito tutti: geloso di Lorenza, ha fatto una vera e propria scenata nei confronti di Fausto e della bella cameriera del Vulcano. Dopo aver scoperto che Eduardo aveva ricominciato con i furti, per Rosa è stato difficile tener fede a quanto stabilito con Damiano e far fronte alle richieste di Clara, nascondendole nel frattempo la verità sul padre di sua figlia.

Mariella e Bice invece, hanno imposto a Guido una cena a quattro con Massaro per affrontare e risolvere il momento di imbarazzante impasse di quest'ultimo.

Anticipazioni 9 luglio: Alberto trova Anna, Rosa vuole dire la verità a Clara

Alberto

Alberto riesce a farsi svelare da Anna dove si trova e, nonostante la ragazza sia contraria e lui lo sappia, l'avvocato Palladini parte per raggiungerla comunque.

Eduardo intanto, prova con fatica a restare sulla retta via, mentre Clara continua a ignorare quello che è accaduto. Rosa, sempre più divorata dai sensi di colpa nei confronti dell'amica, fa sempre più fatica a nasconderle la verità. Dopo lo scontro con Fausto e Lorenza infine, Silvia viene messa al corrente di quanto accaduto e decide di confrontarsi con Diego e, da collega e amica, offrirgli il proprio sostegno in questo momento così delicato, tra la crisi con Ida e i nuovi sentimenti per Lorenza.