Un Posto al Sole, anticipazioni 8 settembre: Marina nella rete di Mori, Alberto non aiuta Anna

È un Alberto sempre più tormentato, quello che vedremo nell' episodio di martedì 8 settembre di Un Posto al Sole, la soap più amata dal pubblico italiano. Dopo gli eventi degli ultimi episodi infatti, la coppia composta dall'avvocato e dalla misteriosa Anna è in forte crisi, così come quella composta da Marina e Roberto. Ma scopriamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie; l'appuntamento è dal lunedì al venerdì, in onda ogni giorno alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Marina

Anna e Gianluca sono rimasti feriti in un incidente d'auto: mentre però Anna si sta riprendendo, la situazione del giovane Palladini rimane più grave. Alberto ha scoperto, confessatogli dalla stessa ragazza, che Anna quel giorno era ubriaca, ed è quindi responsabile del tragico evento. Dopo averlo saputo, Alberto è diventato più freddo nei suoi confronti, e ora la loro relazione sembra sul punto di finire.

A Palazzo Palladini intanto, Marina si ritrova a tenere testa a Mori: se inizialmente era stata lei a chiedergli di riavvicinarsi a Greta, si è resa conto che Stefano sta avendo un comportamento preoccupante e che Ferri sta proteggendo la sua ex. A questo punto quindi, la Giordano vuole che Mori torni sui propri passi...

Anticipazioni 8 settembre: Marina nella rete di Mori, Alberto non aiuta Anna

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Luca

Alberto si sente profondamente in colpa per quanto accaduto a Gianluca: l'avvocato non riesce a perdonarsi, sentendosi responsabile di quello che è avvenuto. Il peso della situazione gli impedisce così di stare accanto ad Anna come Vittoria vorrebbe, cioè proteggendo la figlia dalle conseguenze delle sue scelte. Intanto, Giulia dovrà informare Luca di ciò che è successo al ragazzo, consapevole che per il compagno sarà tutt'altro che facile accettare la notizia.

Nel frattempo Marina fatica a tenere a bada Mori, sempre più difficile da controllare, mentre Roberto può contare sull'aiuto di Michele* e sul suo fiuto investigativo per fare luce sui loschi affari economici di Stefano.

Cerri e Mariella invece, decidono di celebrare la loro amicizia con un gesto simbolico, ma l'intervento di Guido rischierà di mandare tutto all'aria e di spingere i due amici verso un addio definitivo.