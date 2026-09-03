Un Posto al Sole, anticipazioni 4 settembre: Alberto prende le distanze da Anna dopo la sua confessione

Se fino a pochi giorni fa Alberto aveva un anello con sé, ora il rapporto con Anna sta prendendo tutt'altra piega: l'incidente in auto con Gianluca infatti, spariglierà le carte e potrebbe finalmente svelare cosa si nasconde nel passato della ragazza. È proprio quello che vedremo nell' episodio di venerdì 4 settembre di_ Un Posto al Sole_, la soap italiana all'ombra del Vesuvio: che la coppia composta da Alberto ed Anna stia per scoppiare? Ma vediamo più ne dettaglio cosa succederà nella prossima puntata; l'appuntamento è dal lunedì al venerdì, tutti i giorni in onda alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Gianluca e Anna hanno avuto un terribile incidente in auto: la ragazza era alla guida ubriaca, e ora i due sono entrambi in ospedale. Quando Anna inizia a riprendersi, fa una confessione che costringe Alberto a confrontarsi con le proprie responsabilità, mettendo ulteriormente alla prova il loro rapporto.

Clara intanto dopo aver parlato con Marika, prova a ripartire con un nuovo progetto sociale, ma la presenza di Eduardo rischierà ancora una volta di riaccendere il caos. Intanto, a casa Giordano, Bice e Massaro ritroveranno la loro sintonia, mentre Guido e Mariella saranno costretti a fare buon viso a cattivo gioco.

Anticipazioni 4 settembre: Alberto prende le distanze da Anna dopo la sua confessione

Roberto Ferri

Gli ascolti di Radio Golfo 99 sembrano dare ragione alla strategia di Roberto. Ma non va bene solo in radio, anche nella vita privata sembra tornare il sereno: dopo diverso tempo infatti, Ferri e Marina appaiono di nuovo uniti. Stefano Mori intanto, sempre più ossessionato da Greta e con la sensazione di perdere terreno, mostrerà un lato decisamente pericoloso.

Nel frattempo Alberto, dopo gli ultimi eventi e la confessione di Anna, si dimostra molto preoccupato: l'avvocato Palladini perciò, inizierà a mettere in discussione la sua relazione e sembrerà prendere le distanze da Anna, che dovrà affrontare un momento di profondo sconforto.