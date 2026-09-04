L'Erede stasera su Canale 5: Yildiz si fa da parte, ma Serhat sorprende Melek

Nuovi colpi di scena attendono i protagonisti de L'Erede, la dizi turca che torna stasera su Canale 5 in prima serata, ormai irrinunciabile appuntamento del venerdì. Nella puntata odierna la faida tra Kordagli e Yelduran arriva a un punto di svolta, mentre Serhat si trova ancora una volta davanti a scelte difficili che coinvolgono sia la sua famiglia sia Melek.

Tutte le anticipazioni più recenti de L'erede

Al centro dell'episodio c'è soprattutto il destino di Dalyan, ma anche il futuro di Asir e il rapporto tra Serhat, Melek e Yildiz. La guerra tra le due famiglie sembra finalmente destinata a concludersi, lasciando però spazio a una nuova battaglia per il controllo di Urfa.

I Kordagli riescono a raggiungere il luogo in cui Dalyan si è rifugiato. Ziyan, deciso a chiudere personalmente i conti con il nipote, arriva preparato a compiere l'esecuzione. Prima di farlo, però, decide di raccontargli la verità sulle sue origini. È lo stesso Ziyan a confessare di essere responsabile della morte del fratello: lo aveva eliminato per poter diventare l'erede e aveva poi fatto ricadere la responsabilità sugli Yelduran, lasciando Dalyan senza genitori.

La situazione cambia quando Serhat e i suoi uomini fanno irruzione nel nascondiglio. Arrivano appena in tempo per ascoltare la confessione di Ziyan e impedire che porti a termine il suo piano.

Nella villa, Yildiz deve invece fare i conti con l'ostilità di Sultan. La donna non sembra intenzionata a renderle semplice la permanenza in casa e le assegna una serie di faccende domestiche prima che possa occuparsi dei propri impegni. Yildiz, tuttavia, non si lascia scoraggiare. Accetta di occuparsi della cucina e delle stoviglie e riesce persino a ritagliarsi del tempo per studiare. Nel frattempo, la ragazza prende una decisione importante anche sul fronte sentimentale: pur di vedere Serhat felice, è pronta a rinunciare a lui.

Melek vive un momento di profonda incertezza. Da una parte vorrebbe continuare a stare accanto a Serhat, dall'altra comincia a pensare che il divorzio sia la soluzione migliore. Nergis intuisce però che dietro i dubbi della donna potrebbe esserci Sevde. La situazione cambia quando Yildiz decide di parlare direttamente con Melek: le fa sapere di essere disposta a farsi da parte, lasciando libero Serhat di vivere la sua relazione con lei.

Quando Melek raggiunge Serhat, però, trova una sorpresa inaspettata. L'uomo le consegna infatti i documenti per il divorzio. A spingerlo verso questa scelta è stato il consiglio di Nergis.

Anche la vicenda di Asir arriva a una svolta. Consapevole che gli errori commessi dal padre potrebbero costargli la vita, il giovane cambia atteggiamento nei confronti della sorella e le confessa di averle sempre voluto bene. Asir prova inoltre a rimediare ai danni provocati al negozio di Hicran, la parrucchiera, ma il tentativo di riconciliazione fallisce: la donna lo respinge ancora una volta. Yildiz, colpita dal cambiamento del fratello, prova allora a intervenire e chiede a Serhat di salvarlo. La risposta, però, è negativa: Serhat sostiene di non poter intervenire.

La situazione prende una piega diversa quando Akif rapisce Asir e lo conduce nel suo rifugio con l'intenzione di ucciderlo. Serhat riesce però a fermarlo. Nel frattempo ha raggiunto un accordo con Ziyan: in cambio della cessione delle quote del terreno minerario, gli garantisce la salvezza del figlio.

Asir non vive il gesto di Serhat come una seconda possibilità. Al contrario, si sente umiliato per essere stato risparmiato e arriva a pensare che sarebbe stato preferibile morire. Il suo risentimento si concentra soprattutto verso il padre. Asir gli rinfaccia le conseguenze dell'omicidio del fratello, convinto che quella scelta finirà per condizionare anche le generazioni future della famiglia Kordagli.

Intanto Yusuf e Hatcick sembrano ritrovare una certa vicinanza, mentre il lungo scontro tra le famiglie sembra finalmente arrivato al termine. Ma per gli Yelduran non c'è ancora tempo per abbassare la guardia. Il prossimo obiettivo sarà stabilire chi avrà il controllo di Urfa: i capi della comunità saranno chiamati a riunirsi e a esprimere il proprio voto per scegliere il nuovo capo.