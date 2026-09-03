La Promessa anticipazioni 4 settembre: Petra licenziata, Teresa nuova governante

Le anticipazioni de La Promessa del 4 settembre raccontano il licenziamento di Petra e la nomina di Teresa come nuova governante, mentre Lorenzo minaccia Curro e altri misteri scuotono il palazzo.

Le anticipazioni de La Promessa del 4 settembre, in onda alle 19:40 su Rete 4, annunciano nuovi colpi di scena destinati a cambiare gli equilibri di Palazzo Luján. Al centro delle prossime puntate ci sono il clamoroso licenziamento di Petra, la promozione di Teresa a nuova governante e lo scontro sempre più acceso tra il Capitano Lorenzo e Curro.

Anche al piano nobile la tensione è alle stelle. Il ritorno di Angela e Curro dal loro viaggio d'addio riaccende infatti la rabbia di Lorenzo, mentre Angela continua a lavorare al progetto delle nozze di copertura con Beltrán. Intanto, nella tenuta, María deve affrontare da sola il dramma della sua gravidanza e nuovi dubbi alimentano il mistero legato alla scomparsa di Catalina.

La Promessa anticipazioni: Teresa è la nuova governante

La guerra di potere ai piani bassi di Palazzo Luján arriva a una svolta decisiva. Nonostante l'esito positivo della prova dei cinque giorni, Leocadia non cambia idea e decide di procedere con il licenziamento di Petra.

Leocadia de Figueroa è interpretata dall'attrice Isabel Serrano

Sarà Cristóbal, visibilmente in difficoltà, a dover comunicare a Petra la sua cacciata definitiva. La notizia lascia nello sconcerto la servitù e segna la fine di una posizione di grande potere all'interno del palazzo.

A prendere il posto di Petra sarà infatti Teresa, che diventerà la nuova governante della tenuta. Si tratta di un cambiamento inatteso, destinato a modificare profondamente gli equilibri tra i domestici e a ridefinire i rapporti di forza all'interno della servitù.

Lorenzo furioso con Curro

Nel frattempo, al piano nobile, il ritorno di Curro e Angela dal loro viaggio d'addio fa esplodere una nuova crisi. I due rientrano alla tenuta, ma ad attenderli c'è la furia del Capitano Lorenzo. L'uomo affronta immediatamente Curro e gli rivolge pesanti minacce, deciso a fargli pagare l'affronto subito. La situazione tra i due appare quindi sempre più compromessa e il confronto potrebbe avere conseguenze importanti nei prossimi episodi.

María Fernández interpretata da Sara Molina

Angela, dal canto suo, torna a concentrarsi sui suoi progetti e ricomincia a preparare la strada alle nozze di copertura con Beltrán. Il matrimonio continua dunque a essere uno degli elementi centrali delle sue strategie.

Il dramma di María

Le tensioni non riguardano soltanto Petra, Teresa e il piano nobile. Anche María Fernández sta vivendo un momento estremamente delicato. La giovane si ritrova sempre più sola davanti al dramma della sua gravidanza e deve prendere una decisione dolorosa sul proprio futuro.

María valuta infatti la possibilità di abortire, ma si trova a dover affrontare questo dilemma senza avere certezze e senza poter contare pienamente sul sostegno di chi le sta intorno. La sua situazione resta quindi una delle vicende più drammatiche delle prossime puntate.

Il mistero della scomparsa di Catalina

Prosegue infine il giallo legato alla scomparsa di Catalina. Jacobo appare sempre più sospettoso nei confronti delle lettere attribuite alla giovane Luján e inizia a mettere in discussione la loro autenticità.

Secondo Jacobo, qualcuno potrebbe essere intenzionato a manipolare la verità per ingannare Adriano e l'intera famiglia. I suoi sospetti aggiungono quindi un nuovo tassello al mistero e potrebbero presto portare alla luce una realtà molto diversa da quella raccontata finora.